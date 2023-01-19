Власти Украины раскрыли, как могут победить Россию в 2023 году

Министр экономики Украины: Киев одержит победу в 2023 году при условии помощи Запада

19 января 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Украина надеется на помощь Запада в борьбе с Россией, отметила Юлия Свириденко Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина якобы сможет одержать победу в конфликте с Россией в 2023 году при значительной помощи Запада. С таким предположением выступила министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году. Однако, разумеется, все зависит от военной помощи, от тяжелого вооружения, от противоракетных систем, от всего, что поможет нам воевать на поле боя, а также от санкционной политики», — сказала Юлия Свириденко в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте форума. В ходе Давосского форума президент Украины Владимир Зеленский обозначил западным партнерам слабое место украинского вооружения — системы противовоздушной обороны. На полях форума он также просил президента Польши Анджея Дуду о содействии в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности от НАТО.

Украина якобы сможет одержать победу в конфликте с Россией в 2023 году при значительной помощи Запада. С таким предположением выступила министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году. Однако, разумеется, все зависит от военной помощи, от тяжелого вооружения, от противоракетных систем, от всего, что поможет нам воевать на поле боя, а также от санкционной политики», — сказала Юлия Свириденко в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте форума. В ходе Давосского форума президент Украины Владимир Зеленский обозначил западным партнерам слабое место украинского вооружения — системы противовоздушной обороны. На полях форума он также просил президента Польши Анджея Дуду о содействии в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности от НАТО.