Власти Украины раскрыли, как могут победить Россию в 2023 году

Украина якобы сможет одержать победу в конфликте с Россией в 2023 году при значительной помощи Запада. С таким предположением выступила министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году. Однако, разумеется, все зависит от военной помощи, от тяжелого вооружения, от противоракетных систем, от всего, что поможет нам воевать на поле боя, а также от санкционной политики», — сказала Юлия Свириденко в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте форума.
В ходе Давосского форума президент Украины Владимир Зеленский обозначил западным партнерам слабое место украинского вооружения — системы противовоздушной обороны. На полях форума он также просил президента Польши Анджея Дуду о содействии в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности от НАТО.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Украина якобы сможет одержать победу в конфликте с Россией в 2023 году при значительной помощи Запада. С таким предположением выступила министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году. Однако, разумеется, все зависит от военной помощи, от тяжелого вооружения, от противоракетных систем, от всего, что поможет нам воевать на поле боя, а также от санкционной политики», — сказала Юлия Свириденко в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте форума. В ходе Давосского форума президент Украины Владимир Зеленский обозначил западным партнерам слабое место украинского вооружения — системы противовоздушной обороны. На полях форума он также просил президента Польши Анджея Дуду о содействии в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности от НАТО.