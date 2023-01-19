Власти Украины раскрыли, как могут победить Россию в 2023 году

Министр экономики Украины: Киев одержит победу в 2023 году при условии помощи Запада
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Майдан. Киев, флаг украины, майдан
Украина надеется на помощь Запада в борьбе с Россией, отметила Юлия Свириденко Фото:
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Украина якобы сможет одержать победу в конфликте с Россией в 2023 году при значительной помощи Запада. С таким предположением выступила министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году. Однако, разумеется, все зависит от военной помощи, от тяжелого вооружения, от противоракетных систем, от всего, что поможет нам воевать на поле боя, а также от санкционной политики», — сказала Юлия Свириденко в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте форума.

В ходе Давосского форума президент Украины Владимир Зеленский обозначил западным партнерам слабое место украинского вооружения — системы противовоздушной обороны. На полях форума он также просил президента Польши Анджея Дуду о содействии в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности от НАТО.

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Украина якобы сможет одержать победу в конфликте с Россией в 2023 году при значительной помощи Запада. С таким предположением выступила министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году. Однако, разумеется, все зависит от военной помощи, от тяжелого вооружения, от противоракетных систем, от всего, что поможет нам воевать на поле боя, а также от санкционной политики», — сказала Юлия Свириденко в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте форума. В ходе Давосского форума президент Украины Владимир Зеленский обозначил западным партнерам слабое место украинского вооружения — системы противовоздушной обороны. На полях форума он также просил президента Польши Анджея Дуду о содействии в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности от НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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