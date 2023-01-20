Путин освободил от должности помощника Патрушева

Президент России Владимир Путин освободил от должности Алексея Павлова, который был помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Об этом сообщается в указе Путина.
«Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности секретаря Совета безопасности РФ», — сообщается в тексте указа, который подписал Путин. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Президент России Владимир Путин освободил от должности Алексея Павлова, который был помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Об этом сообщается в указе Путина. «Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности секретаря Совета безопасности РФ», — сообщается в тексте указа, который подписал Путин. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.