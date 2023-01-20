Путин освободил от должности помощника Патрушева

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин провел кадровые перестановки в Совбезе Фото:

Президент России Владимир Путин освободил от должности Алексея Павлова, который был помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Об этом сообщается в указе Путина.

«Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности секретаря Совета безопасности РФ», — сообщается в тексте указа, который подписал Путин. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Президент России Владимир Путин освободил от должности Алексея Павлова, который был помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Об этом сообщается в указе Путина. «Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности секретаря Совета безопасности РФ», — сообщается в тексте указа, который подписал Путин. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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