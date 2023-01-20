20 января 2023

Власти ХМАО нашли нового подрядчика для строительства медцентра в Сургуте

Документацию для Бюро судмедэкспертизы в Сургуте подготовит компания из Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония заливки первого бетона и закладки монет в основание школы № 41. Екатеринбург, инженер, строитель, топосъемка
Проектную документацию для Бюро подготовит компания из Москвы Фото:

Инженерными работами и подготовкой проектной документации для нового Бюро судебно-медицинской экспертизы в Сургуте (ХМАО) займется ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэксперт» из Москвы. Тендер разместил окружной департамент госзаказа, сообщается на портале госзакупок. С предыдущим подрядчиком окружные власти расторгли контракт.

«Объект закупки: выполнение подрядных работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации по объекту: „Бюро судебно-медицинской экспертизы“ совместно с патологоанатомическим отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры „Сургутская окружная клиническая больница“. Заказчик — Управление капитального строительства ХМАО, подрядчик — ООО „Инжиниринговая компания ‚Технопромэксперт‘, — сообщается на портале.

Согласно базе данных «СБИС», компания зарегистрирована в столице и работает с 2015 года. Начальная цена контракта составляла 56 млн рублей, контракт будет заключен на 55,9 млн.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО расторгли контракт с организацией, которая должна была построить новое Бюро судебно-медицинской экспертизы в Сургуте. Подрядчик сорвал сроки подготовки проектной документации, допустив недочеты. Прогнозируемая стоимость объекта, которая была менее миллиарда рублей, выросла до пяти с половиной миллиардов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Инженерными работами и подготовкой проектной документации для нового Бюро судебно-медицинской экспертизы в Сургуте (ХМАО) займется ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэксперт» из Москвы. Тендер разместил окружной департамент госзаказа, сообщается на портале госзакупок. С предыдущим подрядчиком окружные власти расторгли контракт. «Объект закупки: выполнение подрядных работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации по объекту: „Бюро судебно-медицинской экспертизы“ совместно с патологоанатомическим отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры „Сургутская окружная клиническая больница“. Заказчик — Управление капитального строительства ХМАО, подрядчик — ООО „Инжиниринговая компания ‚Технопромэксперт‘, — сообщается на портале. Согласно базе данных «СБИС», компания зарегистрирована в столице и работает с 2015 года. Начальная цена контракта составляла 56 млн рублей, контракт будет заключен на 55,9 млн. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО расторгли контракт с организацией, которая должна была построить новое Бюро судебно-медицинской экспертизы в Сургуте. Подрядчик сорвал сроки подготовки проектной документации, допустив недочеты. Прогнозируемая стоимость объекта, которая была менее миллиарда рублей, выросла до пяти с половиной миллиардов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...