Власти ХМАО разорвали контакт на создание нового медцентра в Сургуте

25 ноября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Подрядчик сорвал сроки проектировки и не смог бы построить Бюро вовремя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ХМАО расторгли контракт с компанией, которая должна была построить новое Бюро судебно-медицинской экспертизы в Сургуте. Подрядчик сорвал сроки подготовки проектной документации, допустив недочеты. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте. «С текущим подрядчиком контракт расторгли, потому что он вовремя не выполнил свои обязательства по проектированию, сорвав сроки и допустив недочеты. Властям стало ясно, что строительство такого объекта подрядчик явно не потянет и был существенный риск получить еще один долгострой. К тому же прогнозная стоимость Бюро, которая раньше была меньше миллиарда рублей, выросла до пяти с половиной миллиардов. Таких необоснованных трат правительство допустить не могло», — рассказывает инсайдер. URA.RU связалось с вице-губернатором Азатом Ислаевым, который курирует строительный сектор ХМАО. В разговоре с корреспондентом агентства чиновник подтвердил информацию. «Некачественно сделана проектная документация и квалификация подрядчика точно не позволяла продолжать отношения. То есть он с грехом пополам сделал проектную документацию и то не доделал. Построить он точно не смог бы в сроки. Чтобы не уходить в долгострои какие-то и не реализованные проекты, на этапе проектирования приняли это решение», — добавил вице-губернатор в беседе с корреспондентом агентства. В качестве альтернативы власти решили использовать опыт коллег, которые создали подобный комплекс в Коммунарке. Он уже реализован и имеет готовую проектную документацию. «В конечном итоге это приведет к существенному удешевлению проекта», — добавил Ислаев. Ранее URA.RU рассказывало, что подрядчик раскрыл причину задержки строительства больницы-долгостроя в ХМАО. Завершение строительства объекта перенесли из-за задержки поставок оборудования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО расторгли контракт с компанией, которая должна была построить новое Бюро судебно-медицинской экспертизы в Сургуте. Подрядчик сорвал сроки подготовки проектной документации, допустив недочеты. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте. «С текущим подрядчиком контракт расторгли, потому что он вовремя не выполнил свои обязательства по проектированию, сорвав сроки и допустив недочеты. Властям стало ясно, что строительство такого объекта подрядчик явно не потянет и был существенный риск получить еще один долгострой. К тому же прогнозная стоимость Бюро, которая раньше была меньше миллиарда рублей, выросла до пяти с половиной миллиардов. Таких необоснованных трат правительство допустить не могло», — рассказывает инсайдер. URA.RU связалось с вице-губернатором Азатом Ислаевым, который курирует строительный сектор ХМАО. В разговоре с корреспондентом агентства чиновник подтвердил информацию. «Некачественно сделана проектная документация и квалификация подрядчика точно не позволяла продолжать отношения. То есть он с грехом пополам сделал проектную документацию и то не доделал. Построить он точно не смог бы в сроки. Чтобы не уходить в долгострои какие-то и не реализованные проекты, на этапе проектирования приняли это решение», — добавил вице-губернатор в беседе с корреспондентом агентства. В качестве альтернативы власти решили использовать опыт коллег, которые создали подобный комплекс в Коммунарке. Он уже реализован и имеет готовую проектную документацию. «В конечном итоге это приведет к существенному удешевлению проекта», — добавил Ислаев. Ранее URA.RU рассказывало, что подрядчик раскрыл причину задержки строительства больницы-долгостроя в ХМАО. Завершение строительства объекта перенесли из-за задержки поставок оборудования.