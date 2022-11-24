Власти ХМАО разорвали контакт на создание нового медцентра в Сургуте

Власти ХМАО расторгли контракт с компанией, которая должна была построить новое Бюро судебно-медицинской экспертизы в Сургуте. Подрядчик сорвал сроки подготовки проектной документации, допустив недочеты. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте.
«С текущим подрядчиком контракт расторгли, потому что он вовремя не выполнил свои обязательства по проектированию, сорвав сроки и допустив недочеты. Властям стало ясно, что строительство такого объекта подрядчик явно не потянет и был существенный риск получить еще один долгострой. К тому же прогнозная стоимость Бюро, которая раньше была меньше миллиарда рублей, выросла до пяти с половиной миллиардов. Таких необоснованных трат правительство допустить не могло», — рассказывает инсайдер.
URA.RU связалось с вице-губернатором Азатом Ислаевым, который курирует строительный сектор ХМАО. В разговоре с корреспондентом агентства чиновник подтвердил информацию. «Некачественно сделана проектная документация и квалификация подрядчика точно не позволяла продолжать отношения. То есть он с грехом пополам сделал проектную документацию и то не доделал. Построить он точно не смог бы в сроки. Чтобы не уходить в долгострои какие-то и не реализованные проекты, на этапе проектирования приняли это решение», — добавил вице-губернатор в беседе с корреспондентом агентства.
В качестве альтернативы власти решили использовать опыт коллег, которые создали подобный комплекс в Коммунарке. Он уже реализован и имеет готовую проектную документацию. «В конечном итоге это приведет к существенному удешевлению проекта», — добавил Ислаев.
Ранее URA.RU рассказывало, что подрядчик раскрыл причину задержки строительства больницы-долгостроя в ХМАО. Завершение строительства объекта перенесли из-за задержки поставок оборудования.
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