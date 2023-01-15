В Перми с сольным концертом выступит украинская певица Anna Asti (Анна Дзюба). Судя по сервису «Яндекс Афиша», почти все самые дорогие билеты стоимостью в пять тысяч рублей уже раскуплены. Организаторы отмечают, что Anna Asti первой из русскоязычных исполнительниц попала топ-50 чарта Apple Music.
«Anna Asti первая русскоязычная исполнительница, попавшая в Топ-50 мирового чарта артистов Apple Music (пик: 39 место). Помимо этого, Анна — первая среди исполнительниц, чей альбом попал в топ-100 чартов Apple Music таких стран, как Германия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Мальта и Нидерланды», — говорится в анонсе «Яндекс Афишы».
Пермский концерт звезды состоится в УДС «Молот» 23 марта. Цена билетов варьируется от 1500 до 5000 рублей.
Билеты в секторы около сцены раскуплены
Скрин с сайта «Яндекс Афиша»
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В Перми с сольным концертом выступит украинская певица Anna Asti (Анна Дзюба). Судя по сервису «Яндекс Афиша», почти все самые дорогие билеты стоимостью в пять тысяч рублей уже раскуплены. Организаторы отмечают, что Anna Asti первой из русскоязычных исполнительниц попала топ-50 чарта Apple Music. «Anna Asti первая русскоязычная исполнительница, попавшая в Топ-50 мирового чарта артистов Apple Music (пик: 39 место). Помимо этого, Анна — первая среди исполнительниц, чей альбом попал в топ-100 чартов Apple Music таких стран, как Германия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Мальта и Нидерланды», — говорится в анонсе «Яндекс Афишы». Пермский концерт звезды состоится в УДС «Молот» 23 марта. Цена билетов варьируется от 1500 до 5000 рублей.