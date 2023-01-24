Житель Кургана пытается бросить курить с помощью книги

25 января 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Житель Кургана променял зависимость на книгу по психологии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель города Кургана в попытке бросить курить начал читать книгу по психологии. Об этом сообщается в группе «Юговка рядом» в социальной сети «ВКонтакте». «Дмитрий пришел в библиотеку имени А. К. Югова, чтобы с помощью чтения бросить курить. В зале гуманитарной литературы молодой человек взял книгу, расположился в зале Президентской библиотеки и начал путь избавления от пагубной привычки», — указано в сообщении библиотеки. Сообщается, что житель Кургана в качестве помощника выбрал книгу Евгения Ильина «Психология воли». По словам Дмитрия, книга рассчитана на молодежь, но для себя он тоже нашел полезную информацию. «Написано интересно, но иногда сложновато. Нашел много полезной информации, как стимулировать волю, как заставить себя что-то сделать. Эта книга по большей части рассчитана на детей, но надеюсь, что я еще тоже обучаемый», — цитируют курганца в посте библиотеки. Ранее URA.RU писало о том, что диетолог развеял миф о способе бросить курить. По словам врача, полезная еда в избавлении от привычки не поможет, а вредная — только добавит новую зависимость.

Житель города Кургана в попытке бросить курить начал читать книгу по психологии. Об этом сообщается в группе «Юговка рядом» в социальной сети «ВКонтакте». «Дмитрий пришел в библиотеку имени А. К. Югова, чтобы с помощью чтения бросить курить. В зале гуманитарной литературы молодой человек взял книгу, расположился в зале Президентской библиотеки и начал путь избавления от пагубной привычки», — указано в сообщении библиотеки. Сообщается, что житель Кургана в качестве помощника выбрал книгу Евгения Ильина «Психология воли». По словам Дмитрия, книга рассчитана на молодежь, но для себя он тоже нашел полезную информацию. «Написано интересно, но иногда сложновато. Нашел много полезной информации, как стимулировать волю, как заставить себя что-то сделать. Эта книга по большей части рассчитана на детей, но надеюсь, что я еще тоже обучаемый», — цитируют курганца в посте библиотеки. Ранее URA.RU писало о том, что диетолог развеял миф о способе бросить курить. По словам врача, полезная еда в избавлении от привычки не поможет, а вредная — только добавит новую зависимость.