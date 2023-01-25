Пермские подростки устроили массовую драку у магазина «Леруа Мерлен»

26 января 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Причиной конфликта стала электронная сигарета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми несколько подростков устроили драку на парковке у магазина строительных материалов «Леруа Мерлен». Конфликт произошел из-за электронной сигареты, сообщается в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости», где размещено видео случившегося. «На парковке [у магазина] „Леруа Мерлен“ произошла драка несовершеннолетних. Со слов очевидцев, конфликт произошел из-за пода (электронное курительное устройство). В итоге двух ребят запинали толпой под возгласы других подростков», — сообщается в паблике. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. В апреле 2022 года группа школьников в Березниках устроила расправу над сверстницей, выложив видео драки в соцсети. Летом того же года двое подростков избили 12-летнего мальчика. Несовершеннолетний получил ссадины и ушибы.

В Перми несколько подростков устроили драку на парковке у магазина строительных материалов «Леруа Мерлен». Конфликт произошел из-за электронной сигареты, сообщается в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости», где размещено видео случившегося. «На парковке [у магазина] „Леруа Мерлен“ произошла драка несовершеннолетних. Со слов очевидцев, конфликт произошел из-за пода (электронное курительное устройство). В итоге двух ребят запинали толпой под возгласы других подростков», — сообщается в паблике. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. В апреле 2022 года группа школьников в Березниках устроила расправу над сверстницей, выложив видео драки в соцсети. Летом того же года двое подростков избили 12-летнего мальчика. Несовершеннолетний получил ссадины и ушибы.