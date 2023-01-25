25 января 2023

Пермские подростки устроили массовую драку у магазина «Леруа Мерлен»

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Курган, снег, подростки, дети, школьники, уличная драка
Причиной конфликта стала электронная сигарета Фото:

В Перми несколько подростков устроили драку на парковке у магазина строительных материалов «Леруа Мерлен». Конфликт произошел из-за электронной сигареты, сообщается в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости», где размещено видео случившегося.

«На парковке [у магазина] „Леруа Мерлен“ произошла драка несовершеннолетних. Со слов очевидцев, конфликт произошел из-за пода (электронное курительное устройство). В итоге двух ребят запинали толпой под возгласы других подростков», — сообщается в паблике. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию.

В апреле 2022 года группа школьников в Березниках устроила расправу над сверстницей, выложив видео драки в соцсети. Летом того же года двое подростков избили 12-летнего мальчика. Несовершеннолетний получил ссадины и ушибы.

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В Перми несколько подростков устроили драку на парковке у магазина строительных материалов «Леруа Мерлен». Конфликт произошел из-за электронной сигареты, сообщается в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости», где размещено видео случившегося. «На парковке [у магазина] „Леруа Мерлен“ произошла драка несовершеннолетних. Со слов очевидцев, конфликт произошел из-за пода (электронное курительное устройство). В итоге двух ребят запинали толпой под возгласы других подростков», — сообщается в паблике. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. В апреле 2022 года группа школьников в Березниках устроила расправу над сверстницей, выложив видео драки в соцсети. Летом того же года двое подростков избили 12-летнего мальчика. Несовершеннолетний получил ссадины и ушибы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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