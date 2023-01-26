США готовы пойти навстречу РФ ради серьезных переговоров по Украине

26 января 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

США готовы пойти навстречу РФ, отметила Виктория Нуланд Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США готовы отменить часть антироссийских санкций для серьезных переговоров по Украине. Об этом заявила замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе слушания в комитете по иностранным делам сената Конгресса. «Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ», — сказала Виктория Нуланд во время своего выступления. Его трансляция велась на сайте американского Конгресса. США начали активно вводить против России санкции после начала ей спецоперации на Украине. Так, ранее они ввели санкции против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, а также главы Татарстана Рустама Минниханова.

США готовы отменить часть антироссийских санкций для серьезных переговоров по Украине. Об этом заявила замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе слушания в комитете по иностранным делам сената Конгресса. «Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ», — сказала Виктория Нуланд во время своего выступления. Его трансляция велась на сайте американского Конгресса. США начали активно вводить против России санкции после начала ей спецоперации на Украине. Так, ранее они ввели санкции против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, а также главы Татарстана Рустама Минниханова.