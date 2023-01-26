Большинство пермяков одобряют запрет на выдачу кредитов

27 января 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Установив запрет, пермяк не сможет получить денежный займ Фото: Алексей Гущин © URA.RU Больше половины жителей Перми одобряют законопроект, запрещающий выдачу и ограничение кредитов самому себе. Об этом соответствуют данные опроса, проведенного компанией SuperJob. «Предложенные ЦБ РФ меры по запрету выдачи кредита самому себе считают разумными 75% респондентов. 7% — против, они убеждены, что законопроект ограничивает финансовую свободу россиян и что государству лучше сосредоточиться на повышении финансовой грамотности населения», — сообщили в компании. Еще 18% горожан затруднились ответить на поставленный вопрос. С инициативой запрета выдачи кредитов самому себе выступил Центробанк. В организации сообщили, что подготавливают соответствующие документы. Если законопроект будет принят, то каждый россиянин сможет поставить на портале «Госуслуги» ограничение или полный запрет на выдачу кредитов самому себе.

Больше половины жителей Перми одобряют законопроект, запрещающий выдачу и ограничение кредитов самому себе. Об этом соответствуют данные опроса, проведенного компанией SuperJob. «Предложенные ЦБ РФ меры по запрету выдачи кредита самому себе считают разумными 75% респондентов. 7% — против, они убеждены, что законопроект ограничивает финансовую свободу россиян и что государству лучше сосредоточиться на повышении финансовой грамотности населения», — сообщили в компании. Еще 18% горожан затруднились ответить на поставленный вопрос. С инициативой запрета выдачи кредитов самому себе выступил Центробанк. В организации сообщили, что подготавливают соответствующие документы. Если законопроект будет принят, то каждый россиянин сможет поставить на портале «Госуслуги» ограничение или полный запрет на выдачу кредитов самому себе.