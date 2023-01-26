26 января 2023

Эксперт ОНФ берет на личный контроль строительство главного долгостроя в ХМАО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Члена Центрального штаба ОНФ Калининой Светланы в поселок ГПЗ. Сургут , калинина светлана, терновой константин
Калинина сообщила, что к 1 мая окружная больница должна заработать в полном объеме Фото:

Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина во время проверки Нижневартовской окружной больницы (ХМАО) сообщила, что с 1 марта текущего года в ежедневном режиме будет проверять ход строительства объекта. Информацию передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на встрече.

«До первого марта мы даем вам срок подтянуть все свои хвосты. Но с первого марта мне на мою почту каждый день закрытые объемы и сколько человек на каждом из этих элементов у вас работает», — заявила Светлана Калинина, обращаясь к ответственным за строительство объекта.

Во время проверки эксперт ОНФ озвучила, что к 1 мая окружная больница должна заработать в полном объеме. На данный момент проводятся внутренние работы, монтаж и ввод в эксплуатацию вентиляционной системы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приедет член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина с целью проверить долгострои и аварийные дома в Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, поселке Пойковском и Нижневартовске. Ввод в эксплуатацию скандальной больницы-долгостроя в Нижневартовске запланирован на весну 2023 года.

Член ОНФ приехала в Нижневартовск для проверки главного долгостроя — окружной больницы
Завершаются отделочные и монтажные работы

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Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина во время проверки Нижневартовской окружной больницы (ХМАО) сообщила, что с 1 марта текущего года в ежедневном режиме будет проверять ход строительства объекта. Информацию передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на встрече. «До первого марта мы даем вам срок подтянуть все свои хвосты. Но с первого марта мне на мою почту каждый день закрытые объемы и сколько человек на каждом из этих элементов у вас работает», — заявила Светлана Калинина, обращаясь к ответственным за строительство объекта. Во время проверки эксперт ОНФ озвучила, что к 1 мая окружная больница должна заработать в полном объеме. На данный момент проводятся внутренние работы, монтаж и ввод в эксплуатацию вентиляционной системы. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приедет член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина с целью проверить долгострои и аварийные дома в Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, поселке Пойковском и Нижневартовске. Ввод в эксплуатацию скандальной больницы-долгостроя в Нижневартовске запланирован на весну 2023 года.
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