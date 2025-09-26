Губернатор ХМАО Кухарук возрождает пресс-службу, от которой отказалась Комарова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Югры Руслан Кухарук вернул в правительство должность пресс-секретаря
Губернатор Югры Руслан Кухарук вернул в правительство должность пресс-секретаря Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук возрождает пресс-службу, от которой отказалась его предшественница. Структура была упразднена в 2015 году, а бывший прессек Натальи Комаровой Елена Шумакова перешла в депкоммуникаций и в итоге дослужилась до замглавы региона.

На сайте правительства Югры появился раздел «Пресс-служба». Пресс-секретарем Кухарука стала Дарья Ярыгина.

Она окончила журфак ЮГУ и повышала квалификацию в ВШЭ по специальности «Интернет-коммуникации для госструктур». До назначения была заместителем главы Центра соцмедиа Югры, работала в уральских СМИ (в том числе ТАСС) и петербургском «МК».

Кроме Ярыгиной, в пресс-службе есть и другие сотрудники. «Формально их численность не увеличивается, просто выделяется отдельный блок в рамках уже существующей структуры. Ярыгина также выполняет функцию пресс-секретаря, и ее назначение на эту должность — фактическое приведение в соответствие», — сообщает инсайдер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук возрождает пресс-службу, от которой отказалась его предшественница. Структура была упразднена в 2015 году, а бывший прессек Натальи Комаровой Елена Шумакова перешла в депкоммуникаций и в итоге дослужилась до замглавы региона. На сайте правительства Югры появился раздел «Пресс-служба». Пресс-секретарем Кухарука стала Дарья Ярыгина. Она окончила журфак ЮГУ и повышала квалификацию в ВШЭ по специальности «Интернет-коммуникации для госструктур». До назначения была заместителем главы Центра соцмедиа Югры, работала в уральских СМИ (в том числе ТАСС) и петербургском «МК». Кроме Ярыгиной, в пресс-службе есть и другие сотрудники. «Формально их численность не увеличивается, просто выделяется отдельный блок в рамках уже существующей структуры. Ярыгина также выполняет функцию пресс-секретаря, и ее назначение на эту должность — фактическое приведение в соответствие», — сообщает инсайдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...