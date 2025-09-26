Губернатор ХМАО Кухарук возрождает пресс-службу, от которой отказалась Комарова

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук возрождает пресс-службу, от которой отказалась его предшественница. Структура была упразднена в 2015 году, а бывший прессек Натальи Комаровой Елена Шумакова перешла в депкоммуникаций и в итоге дослужилась до замглавы региона.
На сайте правительства Югры появился раздел «Пресс-служба». Пресс-секретарем Кухарука стала Дарья Ярыгина.
Она окончила журфак ЮГУ и повышала квалификацию в ВШЭ по специальности «Интернет-коммуникации для госструктур». До назначения была заместителем главы Центра соцмедиа Югры, работала в уральских СМИ (в том числе ТАСС) и петербургском «МК».
Кроме Ярыгиной, в пресс-службе есть и другие сотрудники. «Формально их численность не увеличивается, просто выделяется отдельный блок в рамках уже существующей структуры. Ярыгина также выполняет функцию пресс-секретаря, и ее назначение на эту должность — фактическое приведение в соответствие», — сообщает инсайдер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!