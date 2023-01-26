В ХМАО синоптики предупреждают о непогоде на выходных 27 января 2023 в 16:56 Размер текста - 17 + В ХМАО на выходных придет снег с ветром и перепады температур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО на выходных ожидается снежная погода с ветром до 10 м/с. Вместе с этим ожидаются перепады температур от минус 18 градусов ночью, до 4 градусов ниже нуля днем. Прогноз погоды подготовили синоптики Гидрометцентра ХМАО. «28 января местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура ночью -5,-10 градусов, при прояснениях -13,-18 градусов, днем -4,-9 градусов. 29 января ночью местами, днем повсеместно небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -13,-18 градусов, днем -6,-11 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске на выходных температура днем составит 7-8 градусов, с похолоданием до -12 градусов ночью. В воскресенье ожидается небольшой снег. Ветер до 7 м/с. В Сургуте будет пасмурная погода без снега. Температура днем составит 7-12 градусов ниже нуля, ночью останется на том же уровне. Ветер до 8 м/с. В Нижневартовске средняя температура на выходных составит минус 6-8 градусов с похолоданием до -15 градусов ночью. В субботу и воскресенье ожидается небольшой снег. Ожидается ветер с порывами до 10 м/с. В ХМАО на выходных ожидается снежная погода с ветром до 10 м/с. Вместе с этим ожидаются перепады температур от минус 18 градусов ночью, до 4 градусов ниже нуля днем. Прогноз погоды подготовили синоптики Гидрометцентра ХМАО. «28 января местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура ночью -5,-10 градусов, при прояснениях -13,-18 градусов, днем -4,-9 градусов. 29 января ночью местами, днем повсеместно небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -13,-18 градусов, днем -6,-11 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске на выходных температура днем составит 7-8 градусов, с похолоданием до -12 градусов ночью. В воскресенье ожидается небольшой снег. Ветер до 7 м/с. В Сургуте будет пасмурная погода без снега. Температура днем составит 7-12 градусов ниже нуля, ночью останется на том же уровне. Ветер до 8 м/с. В Нижневартовске средняя температура на выходных составит минус 6-8 градусов с похолоданием до -15 градусов ночью. В субботу и воскресенье ожидается небольшой снег. Ожидается ветер с порывами до 10 м/с. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям