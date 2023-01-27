Украинский посол во Франции назвал общее число танков, которые Запад передаст Киеву

Посол Украины во Франции Омельченко: Запад передаст Киеву 321 танк

28 января 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

Украина может получить более 300 иностранных танков, заявил посол Украины во Франции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Киев получит от западных партнеров 321 тяжелый танк. Поставка техники может происходить с задержкой. Новость по теме Какие страны готовы передать танки Украине. Инфографика «На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине», — сказал он в эфире телеканала BFMTV . При этом, он отметил, что конкретные сроки поставок не указаны. Омельченко напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости доставить танки в Киев как можно быстрее. В августе — сентябре будет уже поздно. Ранее положительное решение о поставках Киеву танков приняли Германия и США. После этого о намерении поддержать украинскую сторону тяжелой техникой заявил и ряд других западных стран. После поставок танков на Украину ФРГ еще больше ухудшит свое экономическое положение, потеряв важного для себя бизнес-партнера в лице России. Об этом в беседе с URA.RU поделился политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман. Он указал, что сейчас Германия находится в состоянии кризиса.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Киев получит от западных партнеров 321 тяжелый танк. Поставка техники может происходить с задержкой. «На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине», — сказал он в эфире телеканала BFMTV. При этом, он отметил, что конкретные сроки поставок не указаны. Омельченко напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости доставить танки в Киев как можно быстрее. В августе — сентябре будет уже поздно. Ранее положительное решение о поставках Киеву танков приняли Германия и США. После этого о намерении поддержать украинскую сторону тяжелой техникой заявил и ряд других западных стран. После поставок танков на Украину ФРГ еще больше ухудшит свое экономическое положение, потеряв важного для себя бизнес-партнера в лице России. Об этом в беседе с URA.RU поделился политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман. Он указал, что сейчас Германия находится в состоянии кризиса.