«На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине», — сказал он в эфире телеканала BFMTV. При этом, он отметил, что конкретные сроки поставок не указаны.
Омельченко напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости доставить танки в Киев как можно быстрее. В августе — сентябре будет уже поздно.
Ранее положительное решение о поставках Киеву танков приняли Германия и США. После этого о намерении поддержать украинскую сторону тяжелой техникой заявил и ряд других западных стран. После поставок танков на Украину ФРГ еще больше ухудшит свое экономическое положение, потеряв важного для себя бизнес-партнера в лице России. Об этом в беседе с URA.RU поделился политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман. Он указал, что сейчас Германия находится в состоянии кризиса.
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Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Киев получит от западных партнеров 321 тяжелый танк. Поставка техники может происходить с задержкой. «На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине», — сказал он в эфире телеканала BFMTV. При этом, он отметил, что конкретные сроки поставок не указаны. Омельченко напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости доставить танки в Киев как можно быстрее. В августе — сентябре будет уже поздно. Ранее положительное решение о поставках Киеву танков приняли Германия и США. После этого о намерении поддержать украинскую сторону тяжелой техникой заявил и ряд других западных стран. После поставок танков на Украину ФРГ еще больше ухудшит свое экономическое положение, потеряв важного для себя бизнес-партнера в лице России. Об этом в беседе с URA.RU поделился политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман. Он указал, что сейчас Германия находится в состоянии кризиса.