27 января 2023

Украинский посол во Франции назвал общее число танков, которые Запад передаст Киеву

Посол Украины во Франции Омельченко: Запад передаст Киеву 321 танк
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк
Украина может получить более 300 иностранных танков, заявил посол Украины во Франции Фото:
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Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Киев получит от западных партнеров 321 тяжелый танк. Поставка техники может происходить с задержкой.

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«На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине», — сказал он в эфире телеканала BFMTV. При этом, он отметил, что конкретные сроки поставок не указаны.

Омельченко напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости доставить танки в Киев как можно быстрее. В августе — сентябре будет уже поздно.

Ранее положительное решение о поставках Киеву танков приняли Германия и США. После этого о намерении поддержать украинскую сторону тяжелой техникой заявил и ряд других западных стран. После поставок танков на Украину ФРГ еще больше ухудшит свое экономическое положение, потеряв важного для себя бизнес-партнера в лице России. Об этом в беседе с URA.RU поделился политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман. Он указал, что сейчас Германия находится в состоянии кризиса.

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Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Киев получит от западных партнеров 321 тяжелый танк. Поставка техники может происходить с задержкой. «На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине», — сказал он в эфире телеканала BFMTV. При этом, он отметил, что конкретные сроки поставок не указаны. Омельченко напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости доставить танки в Киев как можно быстрее. В августе — сентябре будет уже поздно. Ранее положительное решение о поставках Киеву танков приняли Германия и США. После этого о намерении поддержать украинскую сторону тяжелой техникой заявил и ряд других западных стран. После поставок танков на Украину ФРГ еще больше ухудшит свое экономическое положение, потеряв важного для себя бизнес-партнера в лице России. Об этом в беседе с URA.RU поделился политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман. Он указал, что сейчас Германия находится в состоянии кризиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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