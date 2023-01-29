Депздрав ХМАО проводит проверку из-за смерти пациента

Депздрав ХМАО после гибели мужчины начал проверку в ковидном госпитале Урая

30 января 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Депздрав ХМАО начал проверку в ковидном госпитале Урая, где умер мужчина Фото: Анна Майорова © URA.RU Департамент здравоохранения ХМАО начал проверку городской больницы Урая. В ведомстве корреспонденту URA.RU сообщили, что инициировали проведение ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи погибшему пациенту, проходившему лечение от Covid-19. «В департаменте здравоохранения Югры организована проверка по факту смерти пациента в ковидном госпитале Урая. Инициировано проведение ведомственного контроля качества и оказания медицинской помощи пациенту», — прокомментировали в депздраве. Корреспондент URA.RU связался с вдовой умершего. Она рассказала, что после гибели мужа направила жалобу в ОМС и обратилась в Следственный комитет. «Я считаю, что это халатность медиков, и сейчас я пишу во все инстанции, чтобы расследовать гибель мужа. Мне говорили, что в госпитале проводят телеконсультации с Ханты-Мансийском, и что якобы мой муж провел на ИВЛ сутки. Мы с ним переписывались, я приезжала, на он ИВЛ был минимум три дня. Он начал лучше себя чувствовать, даже поел накануне. И буквально за ночь сгорел — я не знаю, что послужило этому причиной. За день до смерти врачи сообщили, что у мужа подтвердился тест на свиной грипп. Учитывая, что у мужа был диабет второго типа, этот факт и грипп дополнительно могли осложнить лечение. Я хотела, чтобы его перевезли санбортом в Ханты-Мансийск, однако этого сделано не было. Кроме того, у меня на руках до сих пор нет эпикриза и результатов аутопсии, кроме короткой записки, где причиной смерти указан коронавирус», — утверждает женщина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент здравоохранения ХМАО начал проверку городской больницы Урая. В ведомстве корреспонденту URA.RU сообщили, что инициировали проведение ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи погибшему пациенту, проходившему лечение от Covid-19. «В департаменте здравоохранения Югры организована проверка по факту смерти пациента в ковидном госпитале Урая. Инициировано проведение ведомственного контроля качества и оказания медицинской помощи пациенту», — прокомментировали в депздраве. Корреспондент URA.RU связался с вдовой умершего. Она рассказала, что после гибели мужа направила жалобу в ОМС и обратилась в Следственный комитет. «Я считаю, что это халатность медиков, и сейчас я пишу во все инстанции, чтобы расследовать гибель мужа. Мне говорили, что в госпитале проводят телеконсультации с Ханты-Мансийском, и что якобы мой муж провел на ИВЛ сутки. Мы с ним переписывались, я приезжала, на он ИВЛ был минимум три дня. Он начал лучше себя чувствовать, даже поел накануне. И буквально за ночь сгорел — я не знаю, что послужило этому причиной. За день до смерти врачи сообщили, что у мужа подтвердился тест на свиной грипп. Учитывая, что у мужа был диабет второго типа, этот факт и грипп дополнительно могли осложнить лечение. Я хотела, чтобы его перевезли санбортом в Ханты-Мансийск, однако этого сделано не было. Кроме того, у меня на руках до сих пор нет эпикриза и результатов аутопсии, кроме короткой записки, где причиной смерти указан коронавирус», — утверждает женщина.