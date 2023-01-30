Советник главы ДНР: ВС РФ возьмут Бахмут в кольцо за несколько дней

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Российские военные окружат Бахмут в ближайшее время, рассказал Ян Гагин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия окружит Бахмут (Артемовск) в течение нескольких дней. Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Взятие Артемовска в кольцо может занять несколько дней», — сказал Гагин журналистам агентства ТАСС. Он также добавил, что боевые задачи должны выполняться без ущерба для личного состава и технического оснащения.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут. Около города ведутся ожесточенные бои, передает телеканал 360. Освобождение этого населенного пункта перекроет множество путей для подкрепления украинской армии.

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Российская армия окружит Бахмут (Артемовск) в течение нескольких дней. Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. «Взятие Артемовска в кольцо может занять несколько дней», — сказал Гагин журналистам агентства ТАСС. Он также добавил, что боевые задачи должны выполняться без ущерба для личного состава и технического оснащения. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут. Около города ведутся ожесточенные бои, передает телеканал 360. Освобождение этого населенного пункта перекроет множество путей для подкрепления украинской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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