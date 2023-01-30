Советник главы ДНР: ВС РФ возьмут Бахмут в кольцо за несколько дней

Российские военные окружат Бахмут в ближайшее время, рассказал Ян Гагин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия окружит Бахмут (Артемовск) в течение нескольких дней. Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
«Взятие Артемовска в кольцо может занять несколько дней», — сказал Гагин журналистам агентства ТАСС. Он также добавил, что боевые задачи должны выполняться без ущерба для личного состава и технического оснащения.
Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут. Около города ведутся ожесточенные бои, передает телеканал 360. Освобождение этого населенного пункта перекроет множество путей для подкрепления украинской армии.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.