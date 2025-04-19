Украинский лидер Владимир Зеленский получил критику от блогеров с Украины за «радостное селфи» с ранеными бойцами ВСУ в одесском военном госпитале. Один из блогеров, находясь за границей, упрекнул лидера в раскрытии местонахождения раненых.
«Сегодня они радостно делают селфи с украинским лидером, а уже этой ночью будут спасаться в укрытиях», — передает комментарий блогера издание argumenti.ru. В госпитале Зеленский награждал военных медалями.
Блогер добавил, что посещение украинским лидером госпиталя может привести к ударам российских сил по нему. При этом блогер забыл о Конвенции, запрещающей атаки на медицинские учреждения, которую соблюдают ВС РФ.
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