Раскрыт мотив Зеленского, обвинившего Китай в оказании помощи России

Global Times: Зеленский может обвинять Китай из-за сложной обстановки для ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский ощущает давление, считает Чжунпин
Зеленский ощущает давление, считает Чжунпин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мотивы обвинений украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Китая касательно поставок оружия России связаны с ухудшением ситуации для ВСУ. Такое предположение сделал китайский эксперт по военной проблематике Сун Чжунпин.

«Первопричиной подобных обвинений может быть неблагоприятная для Украины ситуация на поле боя», — передает слова Чжунпина газета Global Times. Он добавил, что такие заявления могут быть попыткой Украины привлечь больше поддержки от Запада.

По его словам, Китай строго контролирует экспорт вооружений и не будет поставлять их ни одной стороне конфликта. В то же время китайское правительство отвергло обвинения в адрес Пекина, подчеркивая свою неизменную позицию по вопросу Украины, передает «Царьград». Аналитики также отмечают, что Киев испытывает нарастающее давление и пытается договориться о помощи с Вашингтоном.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мотивы обвинений украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Китая касательно поставок оружия России связаны с ухудшением ситуации для ВСУ. Такое предположение сделал китайский эксперт по военной проблематике Сун Чжунпин. «Первопричиной подобных обвинений может быть неблагоприятная для Украины ситуация на поле боя», — передает слова Чжунпина газета Global Times. Он добавил, что такие заявления могут быть попыткой Украины привлечь больше поддержки от Запада. По его словам, Китай строго контролирует экспорт вооружений и не будет поставлять их ни одной стороне конфликта. В то же время китайское правительство отвергло обвинения в адрес Пекина, подчеркивая свою неизменную позицию по вопросу Украины, передает «Царьград». Аналитики также отмечают, что Киев испытывает нарастающее давление и пытается договориться о помощи с Вашингтоном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...