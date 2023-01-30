Автор нашумевших хитов «Вороны» и «Эскизы» выступит в Перми

В Перми в конце марта пройдет концерт хип-хоп исполнителя Xcho

Концерт запланирован на 26 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский хип-хоп исполнитель армянского происхождения и автор песен Хачо Дунамалян (более известный под псевдонимом Xcho) собирается в конце марта посетить Пермь с презентацией своих хитов и новых релизов. Эта информация опубликована на сайте сервиса «Яндекс Афиша».

«Xcho — автор нашумевших хитов, таких как „Вороны“, Memories, „Гангстер“ и покорившей первые места музыкальных чартов композиции „Ты и Я“, выступит с презентацией всех хитов и новых релизов в Перми. Ждем тебя на концерте», — указано в анонсе мероприятия.

Артист выступит на сцене пермского клуба «Свобода» 26 марта. Стоимость билетов варьируется от 1400 (танцпол) до 3500 рублей (VIP-зона).

В конце прошлого года «VK Музыка» подвела итоги, рассказав, каких исполнителей и какие треки пользователи слушали чаще остальных. В категории «Прорыв года» пальма первенства досталась исполнителю Xcho.

О том, что легендарная панк-группа F.P.G из Нижнего Новгорода отметит свое 25-летие на концерте в Перми, URA.RU писало ранее. Встреча с музыкантами запланирована на 22 февраля.