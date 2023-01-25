Легендарная панк-рок группа F.P.G отметит в Перми юбилей

Легендарная нижегородская панк-группа F.P.G отметит свое 25-летие на концерте в Перми. Он состоится 22 февраля в концерт-холле «Свобода».
«На большом юбилейном концерте F.P.G вспомнят все периоды своей бурной творческой истории и устроят настоящий хулиганский праздник, соучастниками которого можете стать и вы. Приходите 22 февраля в „Свободу“, чтобы зарядиться дерзостью и молодостью четвертьвековой выдержки!», — указано в анонсе концерта в соцсетях.
Билеты на танцпол стоят 1000 рублей, за столом — 2000 рублей. Пока все места за столом — свободны. Вход на концерт допускается только лицам старше 16 лет.
А 23 и 24 февраля в Перми, как сообщало ранее URA.RU, выступит группа «Бутырка». У них тоже юбилейный концерт — лучшие песни за 20 лет.
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