Легендарная панк-рок группа F.P.G отметит в Перми юбилей

В Перми состоится юбилейный концерт панк-рок группы F.P.G
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старый Новый Рок-2013. Екатеринбург, рок-фестиваль, старый новый рок, рок-музыкант, коцерт, жест коза
Концерт состоится 22 февраля Фото:

Легендарная нижегородская панк-группа F.P.G отметит свое 25-летие на концерте в Перми. Он состоится 22 февраля в концерт-холле «Свобода».

«На большом юбилейном концерте F.P.G вспомнят все периоды своей бурной творческой истории и устроят настоящий хулиганский праздник, соучастниками которого можете стать и вы. Приходите 22 февраля в „Свободу“, чтобы зарядиться дерзостью и молодостью четвертьвековой выдержки!», — указано в анонсе концерта в соцсетях.

Билеты на танцпол стоят 1000 рублей, за столом — 2000 рублей. Пока все места за столом — свободны. Вход на концерт допускается только лицам старше 16 лет.

А 23 и 24 февраля в Перми, как сообщало ранее URA.RU, выступит группа «Бутырка». У них тоже юбилейный концерт — лучшие песни за 20 лет.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Легендарная нижегородская панк-группа F.P.G отметит свое 25-летие на концерте в Перми. Он состоится 22 февраля в концерт-холле «Свобода». «На большом юбилейном концерте F.P.G вспомнят все периоды своей бурной творческой истории и устроят настоящий хулиганский праздник, соучастниками которого можете стать и вы. Приходите 22 февраля в „Свободу“, чтобы зарядиться дерзостью и молодостью четвертьвековой выдержки!», — указано в анонсе концерта в соцсетях. Билеты на танцпол стоят 1000 рублей, за столом — 2000 рублей. Пока все места за столом — свободны. Вход на концерт допускается только лицам старше 16 лет. А 23 и 24 февраля в Перми, как сообщало ранее URA.RU, выступит группа «Бутырка». У них тоже юбилейный концерт — лучшие песни за 20 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...