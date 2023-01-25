Легендарная панк-рок группа F.P.G отметит в Перми юбилей

В Перми состоится юбилейный концерт панк-рок группы F.P.G

25 января 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Концерт состоится 22 февраля Фото: Александр Мамаев © URA.RU Легендарная нижегородская панк-группа F.P.G отметит свое 25-летие на концерте в Перми. Он состоится 22 февраля в концерт-холле «Свобода». «На большом юбилейном концерте F.P.G вспомнят все периоды своей бурной творческой истории и устроят настоящий хулиганский праздник, соучастниками которого можете стать и вы. Приходите 22 февраля в „Свободу“, чтобы зарядиться дерзостью и молодостью четвертьвековой выдержки!», — указано в анонсе концерта в соцсетях. Билеты на танцпол стоят 1000 рублей, за столом — 2000 рублей. Пока все места за столом — свободны. Вход на концерт допускается только лицам старше 16 лет. А 23 и 24 февраля в Перми, как сообщало ранее URA.RU, выступит группа «Бутырка». У них тоже юбилейный концерт — лучшие песни за 20 лет.

Легендарная нижегородская панк-группа F.P.G отметит свое 25-летие на концерте в Перми. Он состоится 22 февраля в концерт-холле «Свобода». «На большом юбилейном концерте F.P.G вспомнят все периоды своей бурной творческой истории и устроят настоящий хулиганский праздник, соучастниками которого можете стать и вы. Приходите 22 февраля в „Свободу“, чтобы зарядиться дерзостью и молодостью четвертьвековой выдержки!», — указано в анонсе концерта в соцсетях. Билеты на танцпол стоят 1000 рублей, за столом — 2000 рублей. Пока все места за столом — свободны. Вход на концерт допускается только лицам старше 16 лет. А 23 и 24 февраля в Перми, как сообщало ранее URA.RU, выступит группа «Бутырка». У них тоже юбилейный концерт — лучшие песни за 20 лет.