31 января 2023

Челябинцев зовут служить по военному контракту на Дальний Восток

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В военную часть в Хабаровске набирают личный состав Фото:

Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту в Хабаровск. Как говорится в объявлении, опубликованном на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, на службу требуются водители.

«Проводится отбор на военную службу по контракту в военную часть № 25625 в Хабаровске. Требуются водители с категорией „С“, „Е“, „Д“, а также лица с категорией „B“, желающие обучиться на категорию „С“», — говорится в объявлении.

Кандидаты, подписавшие контракт, смогут пройти обучение на права за счет Минобороны РФ в период прохождения военной службы. Военные выполняют задачи в пункте постоянной дислокации.

Ранее южноуральцев приглашали служить по контракту на противоположный край страны, в Калининград. Кандидатам обещают денежное довольствие от 35 тысяч рублей, и единоразовую выплату в 195 тысяч рублей.

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Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту в Хабаровск. Как говорится в объявлении, опубликованном на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, на службу требуются водители. «Проводится отбор на военную службу по контракту в военную часть № 25625 в Хабаровске. Требуются водители с категорией „С“, „Е“, „Д“, а также лица с категорией „B“, желающие обучиться на категорию „С“», — говорится в объявлении. Кандидаты, подписавшие контракт, смогут пройти обучение на права за счет Минобороны РФ в период прохождения военной службы. Военные выполняют задачи в пункте постоянной дислокации. Ранее южноуральцев приглашали служить по контракту на противоположный край страны, в Калининград. Кандидатам обещают денежное довольствие от 35 тысяч рублей, и единоразовую выплату в 195 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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