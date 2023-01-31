Челябинцев зовут служить по военному контракту на Дальний Восток

01 февраля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

В военную часть в Хабаровске набирают личный состав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту в Хабаровск. Как говорится в объявлении, опубликованном на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, на службу требуются водители. «Проводится отбор на военную службу по контракту в военную часть № 25625 в Хабаровске. Требуются водители с категорией „С“, „Е“, „Д“, а также лица с категорией „B“, желающие обучиться на категорию „С“», — говорится в объявлении. Кандидаты, подписавшие контракт, смогут пройти обучение на права за счет Минобороны РФ в период прохождения военной службы. Военные выполняют задачи в пункте постоянной дислокации. Ранее южноуральцев приглашали служить по контракту на противоположный край страны, в Калининград. Кандидатам обещают денежное довольствие от 35 тысяч рублей, и единоразовую выплату в 195 тысяч рублей.

Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту в Хабаровск. Как говорится в объявлении, опубликованном на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, на службу требуются водители. «Проводится отбор на военную службу по контракту в военную часть № 25625 в Хабаровске. Требуются водители с категорией „С“, „Е“, „Д“, а также лица с категорией „B“, желающие обучиться на категорию „С“», — говорится в объявлении. Кандидаты, подписавшие контракт, смогут пройти обучение на права за счет Минобороны РФ в период прохождения военной службы. Военные выполняют задачи в пункте постоянной дислокации. Ранее южноуральцев приглашали служить по контракту на противоположный край страны, в Калининград. Кандидатам обещают денежное довольствие от 35 тысяч рублей, и единоразовую выплату в 195 тысяч рублей.