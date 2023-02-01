Главный медиаменеджер властей ХМАО вошел в состав общественного совета при УМВД

02 февраля 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

В ХМАО сменился состав общественного совета при УМВД Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО на первом заседании общественного совета при УМВД был выбран новый состав. Так новым председателем была назначена директор югорской шахматной академии Галина Ковалева, а ее заместителем стал директор ОТРК «Югра» Алексей Елизаров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции. «Открытым голосованием председателем общественного совета при УМВД России по ХМАО избрана Галина Ковалева, а его заместителями — Александр Семенов, Николай Козловский и Алексей Елизаров. Секретарем совета стал Евгений Галив», — сказали в полиции. В полиции добавили, что Ковалева ранее занимала должность заместителя в совете и сменила Валерия Раевского, который ушел в прошлом году. Заместители Козловский и Семенов были переизбрали на новый срок. Всего в новом составе из 25 человек осталось 16 человек, девять человек стали новыми членами общественного совета.

В ХМАО на первом заседании общественного совета при УМВД был выбран новый состав. Так новым председателем была назначена директор югорской шахматной академии Галина Ковалева, а ее заместителем стал директор ОТРК «Югра» Алексей Елизаров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции. «Открытым голосованием председателем общественного совета при УМВД России по ХМАО избрана Галина Ковалева, а его заместителями — Александр Семенов, Николай Козловский и Алексей Елизаров. Секретарем совета стал Евгений Галив», — сказали в полиции. В полиции добавили, что Ковалева ранее занимала должность заместителя в совете и сменила Валерия Раевского, который ушел в прошлом году. Заместители Козловский и Семенов были переизбрали на новый срок. Всего в новом составе из 25 человек осталось 16 человек, девять человек стали новыми членами общественного совета.