01 февраля 2023

Главный медиаменеджер властей ХМАО вошел в состав общественного совета при УМВД

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Адресники. Ханты-Мансийск, умвд, управление министерства внутренних дел
В ХМАО сменился состав общественного совета при УМВД Фото:

В ХМАО на первом заседании общественного совета при УМВД был выбран новый состав. Так новым председателем была назначена директор югорской шахматной академии Галина Ковалева, а ее заместителем стал директор ОТРК «Югра» Алексей Елизаров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции.

«Открытым голосованием председателем общественного совета при УМВД России по ХМАО избрана Галина Ковалева, а его заместителями — Александр Семенов, Николай Козловский и Алексей Елизаров. Секретарем совета стал Евгений Галив», — сказали в полиции.

В полиции добавили, что Ковалева ранее занимала должность заместителя в совете и сменила Валерия Раевского, который ушел в прошлом году. Заместители Козловский и Семенов были переизбрали на новый срок. Всего в новом составе из 25 человек осталось 16 человек, девять человек стали новыми членами общественного совета.

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В ХМАО на первом заседании общественного совета при УМВД был выбран новый состав. Так новым председателем была назначена директор югорской шахматной академии Галина Ковалева, а ее заместителем стал директор ОТРК «Югра» Алексей Елизаров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции. «Открытым голосованием председателем общественного совета при УМВД России по ХМАО избрана Галина Ковалева, а его заместителями — Александр Семенов, Николай Козловский и Алексей Елизаров. Секретарем совета стал Евгений Галив», — сказали в полиции. В полиции добавили, что Ковалева ранее занимала должность заместителя в совете и сменила Валерия Раевского, который ушел в прошлом году. Заместители Козловский и Семенов были переизбрали на новый срок. Всего в новом составе из 25 человек осталось 16 человек, девять человек стали новыми членами общественного совета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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