Главный медиаменеджер властей ХМАО вошел в состав общественного совета при УМВД

В ХМАО на первом заседании общественного совета при УМВД был выбран новый состав. Так новым председателем была назначена директор югорской шахматной академии Галина Ковалева, а ее заместителем стал директор ОТРК «Югра» Алексей Елизаров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции.
«Открытым голосованием председателем общественного совета при УМВД России по ХМАО избрана Галина Ковалева, а его заместителями — Александр Семенов, Николай Козловский и Алексей Елизаров. Секретарем совета стал Евгений Галив», — сказали в полиции.
В полиции добавили, что Ковалева ранее занимала должность заместителя в совете и сменила Валерия Раевского, который ушел в прошлом году. Заместители Козловский и Семенов были переизбрали на новый срок. Всего в новом составе из 25 человек осталось 16 человек, девять человек стали новыми членами общественного совета.
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