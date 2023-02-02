Пермячка заставила свою дочь распространять наркотики

Подросток делала тайники с закладками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермячку осудили за то, что она вовлекла свою несовершеннолетнюю дочь в распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.

«Находясь под домашним арестом, женщина занималась распространение наркотиков, куда позже вовлекла свою 16-летюю дочь. Подросток по указанию своей матери организовывала тайники и закладки. Она была задержана полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий», — сообщили в ведомстве.

На момент задержания у юной пермячки было обнаружено более 200 пакетиков с наркотиками. Суд признал 37-летнюю пермячку виновной и отправил ее в колонию общего режима на 16 лет, помимо этого ей придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.