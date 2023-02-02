Пермячка заставила свою дочь распространять наркотики

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Съёмки второй серии сериала
Подросток делала тайники с закладками Фото:

Пермячку осудили за то, что она вовлекла свою несовершеннолетнюю дочь в распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.

«Находясь под домашним арестом, женщина занималась распространение наркотиков, куда позже вовлекла свою 16-летюю дочь. Подросток по указанию своей матери организовывала тайники и закладки. Она была задержана полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий», — сообщили в ведомстве.

На момент задержания у юной пермячки было обнаружено более 200 пакетиков с наркотиками. Суд признал 37-летнюю пермячку виновной и отправил ее в колонию общего режима на 16 лет, помимо этого ей придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

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Пермячку осудили за то, что она вовлекла свою несовершеннолетнюю дочь в распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края. «Находясь под домашним арестом, женщина занималась распространение наркотиков, куда позже вовлекла свою 16-летюю дочь. Подросток по указанию своей матери организовывала тайники и закладки. Она была задержана полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий», — сообщили в ведомстве. На момент задержания у юной пермячки было обнаружено более 200 пакетиков с наркотиками. Суд признал 37-летнюю пермячку виновной и отправил ее в колонию общего режима на 16 лет, помимо этого ей придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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