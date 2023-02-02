Челябинские ревизоры проверят доступность общественного транспорта

03 февраля 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Оценка КСП нацелится на первые итоги работы по обеспечению доступности транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) изучат реализацию мероприятий по доступности общественного транспорта. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своих интернет-ресурсах. «Приступили к анализу результативности программных мероприятий по повышению транспортной доступности для населения области. Изучим вопросы реформирования системы общественного транспорта в Челябинской агломерации», — отметили в пресс-службе КСП. В КСП добавили, что в бюджете региона на 2020—2023 годы под данные мероприятия предусмотрели 58 млрд рублей. Теперь ревизоры оценят, как стратегические цели достигаются, какая нормативная и методическая база создана, как налажена работа по закупкам. Проверят два ведомства. Среди них миндортранс региона и ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) изучат реализацию мероприятий по доступности общественного транспорта. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своих интернет-ресурсах. «Приступили к анализу результативности программных мероприятий по повышению транспортной доступности для населения области. Изучим вопросы реформирования системы общественного транспорта в Челябинской агломерации», — отметили в пресс-службе КСП. В КСП добавили, что в бюджете региона на 2020—2023 годы под данные мероприятия предусмотрели 58 млрд рублей. Теперь ревизоры оценят, как стратегические цели достигаются, какая нормативная и методическая база создана, как налажена работа по закупкам. Проверят два ведомства. Среди них миндортранс региона и ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».