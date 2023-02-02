02 февраля 2023

Челябинские ревизоры проверят доступность общественного транспорта

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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
Оценка КСП нацелится на первые итоги работы по обеспечению доступности транспорта Фото:

Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) изучат реализацию мероприятий по доступности общественного транспорта. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своих интернет-ресурсах.

«Приступили к анализу результативности программных мероприятий по повышению транспортной доступности для населения области. Изучим вопросы реформирования системы общественного транспорта в Челябинской агломерации», — отметили в пресс-службе КСП.

В КСП добавили, что в бюджете региона на 2020—2023 годы под данные мероприятия предусмотрели 58 млрд рублей. Теперь ревизоры оценят, как стратегические цели достигаются, какая нормативная и методическая база создана, как налажена работа по закупкам.

Проверят два ведомства. Среди них миндортранс региона и ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

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Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) изучат реализацию мероприятий по доступности общественного транспорта. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своих интернет-ресурсах. «Приступили к анализу результативности программных мероприятий по повышению транспортной доступности для населения области. Изучим вопросы реформирования системы общественного транспорта в Челябинской агломерации», — отметили в пресс-службе КСП. В КСП добавили, что в бюджете региона на 2020—2023 годы под данные мероприятия предусмотрели 58 млрд рублей. Теперь ревизоры оценят, как стратегические цели достигаются, какая нормативная и методическая база создана, как налажена работа по закупкам. Проверят два ведомства. Среди них миндортранс региона и ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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