Появилось фото задержания бывшего челябинского вице-губернатора Богашова

Очевидцы поделились кадрами задержания бывшего заместителя губернатор Челябинской области Александр Богашова. Его задержали в Москве и доставили в центральный аппарат СК РФ.
На фото сотрудники ФСБ, участвовавшие в следственно оперативных мероприятиях, выводят Богашова из служебного микроавтобуса. После его направляют на допрос в СК РФ. В руках у экс-чиновника олимпийка, сам он в куртке (в Москве идут дожди).
Вместе с Богашовым задержали министра имущества области Эльдара Белоусова и управляющего делами губернатора и правительства области Романа Менжинского. На первого надели наручники прямо у здания министерства, второго вывели из рабочего кабинета. Задержание также попало в кадр. Процессуальные статусы задержанных пока не уточняются. По ловам источника, задержание связывают с выявленными нарушениями при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса в Сосновском районе.
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