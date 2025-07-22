22 июля 2025

Появилось фото задержания бывшего челябинского вице-губернатора Богашова

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Александра Богашова доставили в Центральный аппарат СК РФ
Александра Богашова доставили в Центральный аппарат СК РФ Фото:
новость из сюжета
Задержан бывший челябинский вице-губернатор Богашов

Очевидцы поделились кадрами задержания бывшего заместителя губернатор Челябинской области Александр Богашова. Его задержали в Москве и доставили в центральный аппарат СК РФ.

На фото сотрудники ФСБ, участвовавшие в следственно оперативных мероприятиях, выводят Богашова из служебного микроавтобуса. После его направляют на допрос в СК РФ. В руках у экс-чиновника олимпийка, сам он в куртке (в Москве идут дожди).

Вместе с Богашовым задержали министра имущества области Эльдара Белоусова и управляющего делами губернатора и правительства области Романа Менжинского. На первого надели наручники прямо у здания министерства, второго вывели из рабочего кабинета. Задержание также попало в кадр. Процессуальные статусы задержанных пока не уточняются. По ловам источника, задержание связывают с выявленными нарушениями при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса в Сосновском районе. 

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Очевидцы поделились кадрами задержания бывшего заместителя губернатор Челябинской области Александр Богашова. Его задержали в Москве и доставили в центральный аппарат СК РФ. На фото сотрудники ФСБ, участвовавшие в следственно оперативных мероприятиях, выводят Богашова из служебного микроавтобуса. После его направляют на допрос в СК РФ. В руках у экс-чиновника олимпийка, сам он в куртке (в Москве идут дожди). Вместе с Богашовым задержали министра имущества области Эльдара Белоусова и управляющего делами губернатора и правительства области Романа Менжинского. На первого надели наручники прямо у здания министерства, второго вывели из рабочего кабинета. Задержание также попало в кадр. Процессуальные статусы задержанных пока не уточняются. По ловам источника, задержание связывают с выявленными нарушениями при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса в Сосновском районе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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