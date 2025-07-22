22 июля 2025

Челябинский контрактник осужден за побег из части в Крыму

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Срок получил боец, который почти год скрывался в Челябинской области
Срок получил боец, который почти год скрывался в Челябинской области Фото:

В Магнитогорском гарнизонном военном суде осужден к шести годам шести месяцам лишения свободы контрактник, который сбежал из части в Крыму и почти год скрывался в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Осужден к шести годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима военнослужащий по контракту рядовой Ч. Он в период мобилизации 25 июля 2024 года самовольно оставил воинскую часть, дислоцированную в Республике Крым, и незаконно отсутствовал на службе, проживая в городе Миасс до задержания полицией 6 апреля 2025 года», — уточнили в пресс-службе суда.

В суде мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ. Ранее за аналогичное преступление был осужден контрактник, который также скрывался от военной службы.

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В Магнитогорском гарнизонном военном суде осужден к шести годам шести месяцам лишения свободы контрактник, который сбежал из части в Крыму и почти год скрывался в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Осужден к шести годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима военнослужащий по контракту рядовой Ч. Он в период мобилизации 25 июля 2024 года самовольно оставил воинскую часть, дислоцированную в Республике Крым, и незаконно отсутствовал на службе, проживая в городе Миасс до задержания полицией 6 апреля 2025 года», — уточнили в пресс-службе суда. В суде мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ. Ранее за аналогичное преступление был осужден контрактник, который также скрывался от военной службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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