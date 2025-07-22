Челябинский контрактник осужден за побег из части в Крыму

В Магнитогорском гарнизонном военном суде осужден к шести годам шести месяцам лишения свободы контрактник, который сбежал из части в Крыму и почти год скрывался в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Осужден к шести годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима военнослужащий по контракту рядовой Ч. Он в период мобилизации 25 июля 2024 года самовольно оставил воинскую часть, дислоцированную в Республике Крым, и незаконно отсутствовал на службе, проживая в городе Миасс до задержания полицией 6 апреля 2025 года», — уточнили в пресс-службе суда.
В суде мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ. Ранее за аналогичное преступление был осужден контрактник, который также скрывался от военной службы.
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