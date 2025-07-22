Челябинский глава Текслер поддержал жилищную программу «Чебаркульской птицы»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в поселок Тимирязевский (Чебаркульский район) осмотрел новый жилой дом для сотрудников птицефабрики «Чебаркульская птица». В пятиэтажном здании разместились 80 квартир для семей работников и молодых специалистов, передает корреспондент URA.RU.
«Мне кажется, это отличный пример того, как реагировать на дефицит кадров. Самое главное — создавать условия на селе для работы, в том числе для молодых специалистов. Пример „Чебаркульской птицы“ очень показателен: специалистам предоставляется жилье. Причем в этом доме два подъезда — это квартиры для семей, а один подъезд — общежитие для молодых специалистов, которые могут привлекаться на село еще будучи студентами. Мы говорили о том, что эту практику надо продолжать», — отметил глава региона.
Квартиры предоставляются по договорам соцнайма с правом собственности после десяти лет работы на предприятии. Заселение начнется в августе. В планах компании — строительство еще одного жилого дома и возможное возведение детского сада.
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