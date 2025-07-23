Топ-5 популярных озер и рек в Челябинской области, которые нужно спасать. Видео

Челябинским озерам Тургояк и Увильды требуется защита
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Популярные водоемы региона испытывают высокую рекреационную нагрузку
Популярные водоемы региона испытывают высокую рекреационную нагрузку Фото:

В Челябинской области сейчас в топ водоемов с самой высокой рекреационной нагрузкой входят озера Тургояк, Увильды, Смолино, а также реки Ай и Юрюзань. Об этом 23 июля на проведении круглого стола по водоемам Челябинской области сообщил начальник научно-методического отдела ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов.

«В список объектов, которые нужно спасать в первую очередь, входят озера Тургояк и Увильды. Причем, Тургояк можно поставить на первое место, его догоняют Увильды. Из рек это река Ай, Юрюзань, особенно туристическая часть, где сплав проходит. Ну и озеро Смолино, которое находится в черте города и испытывает неимоверные нагрузки, там многое изменилось», — сообщил Лагунов.

Как отмечает специалист, на вышеуказанных озерах и реках степень воздействия отдыхающих людей, их транспорта, а также застройки — максимальная. Причем, на реках Ай и Юрюзань ситуация сильно осложнилась за последние пять лет. И это несмотря на то, что популярными эти маршруты стали еще в XIX веке. Возможности сплавов по реке Ай описываются еще в дореволюционных справочниках.

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В Челябинской области сейчас в топ водоемов с самой высокой рекреационной нагрузкой входят озера Тургояк, Увильды, Смолино, а также реки Ай и Юрюзань. Об этом 23 июля на проведении круглого стола по водоемам Челябинской области сообщил начальник научно-методического отдела ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов. «В список объектов, которые нужно спасать в первую очередь, входят озера Тургояк и Увильды. Причем, Тургояк можно поставить на первое место, его догоняют Увильды. Из рек это река Ай, Юрюзань, особенно туристическая часть, где сплав проходит. Ну и озеро Смолино, которое находится в черте города и испытывает неимоверные нагрузки, там многое изменилось», — сообщил Лагунов. Как отмечает специалист, на вышеуказанных озерах и реках степень воздействия отдыхающих людей, их транспорта, а также застройки — максимальная. Причем, на реках Ай и Юрюзань ситуация сильно осложнилась за последние пять лет. И это несмотря на то, что популярными эти маршруты стали еще в XIX веке. Возможности сплавов по реке Ай описываются еще в дореволюционных справочниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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