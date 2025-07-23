В Челябинской области сейчас в топ водоемов с самой высокой рекреационной нагрузкой входят озера Тургояк, Увильды, Смолино, а также реки Ай и Юрюзань. Об этом 23 июля на проведении круглого стола по водоемам Челябинской области сообщил начальник научно-методического отдела ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов.
«В список объектов, которые нужно спасать в первую очередь, входят озера Тургояк и Увильды. Причем, Тургояк можно поставить на первое место, его догоняют Увильды. Из рек это река Ай, Юрюзань, особенно туристическая часть, где сплав проходит. Ну и озеро Смолино, которое находится в черте города и испытывает неимоверные нагрузки, там многое изменилось», — сообщил Лагунов.
Как отмечает специалист, на вышеуказанных озерах и реках степень воздействия отдыхающих людей, их транспорта, а также застройки — максимальная. Причем, на реках Ай и Юрюзань ситуация сильно осложнилась за последние пять лет. И это несмотря на то, что популярными эти маршруты стали еще в XIX веке. Возможности сплавов по реке Ай описываются еще в дореволюционных справочниках.
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