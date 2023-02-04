The New York Times: Европа упустила шанс выйти из зависимости США

04 февраля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Европа полагается на США в вопросах обороны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Европа не смогла перестать быть зависимой от США, так как не создала собственную систему обороны в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил обозреватель американской газеты The New York Times Стивен Эрлангер со ссылкой на дипломатов и экспертов. «Боевые действия на Украине являются самым большим вызовом европейской безопасности после окончания холодной войны, но европейцы упустили возможность усилить собственную оборону. Вместо этого конфликт на Украине усилил военную зависимость Европы от Соединенных Штатов», — считает обозреватель издания . По его словам, США руководили реакцией на спецоперацию РФ на Украине. Вашингтон мобилизовал союзников, организовал военную помощь, передал ВСУ наибольшее количество военной техники и разведданные, пишет автор материала. Из-за отсутствия интереса ЕС к автономной системе обороны, европейским странам приходится пользоваться готовыми решениями. Это создает почву для приобретения оружия американского производства, отмечает Эрлангер. Оборона Европы невозможна без ее последовательной внешней политики, сказал бывший чиновник администрации Обамы и профессор международных исследований в Джорджтаунском университете Чарльз Купчан. США с помощью НАТО пытаются подчинить себе Евросоюз, сообщала китайская газета Global Times. НАТО ослабляет Евросоюз, отмечает издание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европа не смогла перестать быть зависимой от США, так как не создала собственную систему обороны в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил обозреватель американской газеты The New York Times Стивен Эрлангер со ссылкой на дипломатов и экспертов. «Боевые действия на Украине являются самым большим вызовом европейской безопасности после окончания холодной войны, но европейцы упустили возможность усилить собственную оборону. Вместо этого конфликт на Украине усилил военную зависимость Европы от Соединенных Штатов», — считает обозреватель издания. По его словам, США руководили реакцией на спецоперацию РФ на Украине. Вашингтон мобилизовал союзников, организовал военную помощь, передал ВСУ наибольшее количество военной техники и разведданные, пишет автор материала. Из-за отсутствия интереса ЕС к автономной системе обороны, европейским странам приходится пользоваться готовыми решениями. Это создает почву для приобретения оружия американского производства, отмечает Эрлангер. Оборона Европы невозможна без ее последовательной внешней политики, сказал бывший чиновник администрации Обамы и профессор международных исследований в Джорджтаунском университете Чарльз Купчан. США с помощью НАТО пытаются подчинить себе Евросоюз, сообщала китайская газета Global Times. НАТО ослабляет Евросоюз, отмечает издание.