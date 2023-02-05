Глава Северной Осетии попал под обстрел ВСУ вместе с журналистами

Сергей Меняйло приехал в Запорожскую область, чтобы передать гуманитарную помощь бойцам из Северной Осетии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вместе с журналистами ТАСС и «Первого канала» попал под обстрел ВСУ в Запорожской области. В ходе обстрела никто не пострадал.

«Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло вместе с редактором нашего агентства по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаевым и съемочной группой Первого канала попали под обстрел ВСУ на территории Запорожской области», — передает ТАСС. Также в агентстве отметили, что при обстреле никто не пострадал. Сейчас Меняйло вместе с журналистами находятся в безопасности.

Корреспондент ТАСС уточнил, что обстрел со стороны ВСУ произошел, когда Меняйло вместе с прессой посещал позиции добровольческих отрядов и мобилизованных из Северной Осетии. Глава Республики приехал, чтобы передать бойцам гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины усилили обстрелы Запорожской области. По словам заместителя главы ВГА Каменки-Днепровской Александра Реймера, украинцы атакуют гражданские объекты.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО, по словам президента России Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Также задача специальной военной операции — защита мирных жителей Донбасса.