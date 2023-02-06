06 февраля 2023

В Челябинске кусок автомобильного бампера попал в пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время ДТП фрагмент бампера попал в пешехода Фото:

В Челябинске 7 февраля произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал один из водителей и пешеход. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе госавтоинспекции города.

«ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего днем 7 февраля на улице Курчатова напротив дома 5в. По предварительным данным, водитель автомобиля „Ауди Q5“ совершил столкновение с автомобилем „Шевроле Лачетти“. После чего, автомобиль „Шевроле Лачетти“ наехал на фонарный столб и ограждение. Впоследствии фрагмент бампера от автомобиля причинил телесные повреждения, пешеходу на пешеходной дорожке, женщине 1960 года рождения. Водителю „Шевроле Лачетти“ и пешеходу оказана медпомощь», — сообщили в ведомстве.

ГИБДД города просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения. При движении использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

В результате ДТП автомобиль «Шевроле Лачетти» въехал в столб и ограждение
Фото:
Авария произошла на улице Курчатова напротив дома 5в
Фото:

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В Челябинске 7 февраля произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал один из водителей и пешеход. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе госавтоинспекции города. «ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего днем 7 февраля на улице Курчатова напротив дома 5в. По предварительным данным, водитель автомобиля „Ауди Q5“ совершил столкновение с автомобилем „Шевроле Лачетти“. После чего, автомобиль „Шевроле Лачетти“ наехал на фонарный столб и ограждение. Впоследствии фрагмент бампера от автомобиля причинил телесные повреждения, пешеходу на пешеходной дорожке, женщине 1960 года рождения. Водителю „Шевроле Лачетти“ и пешеходу оказана медпомощь», — сообщили в ведомстве. ГИБДД города просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения. При движении использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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