В Челябинске кусок автомобильного бампера попал в пешехода. Фото

07 февраля 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Во время ДТП фрагмент бампера попал в пешехода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске 7 февраля произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал один из водителей и пешеход. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе госавтоинспекции города. «ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего днем 7 февраля на улице Курчатова напротив дома 5в. По предварительным данным, водитель автомобиля „Ауди Q5“ совершил столкновение с автомобилем „Шевроле Лачетти“. После чего, автомобиль „Шевроле Лачетти“ наехал на фонарный столб и ограждение. Впоследствии фрагмент бампера от автомобиля причинил телесные повреждения, пешеходу на пешеходной дорожке, женщине 1960 года рождения. Водителю „Шевроле Лачетти“ и пешеходу оказана медпомощь», — сообщили в ведомстве. ГИБДД города просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения. При движении использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС. В результате ДТП автомобиль «Шевроле Лачетти» въехал в столб и ограждение Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска Авария произошла на улице Курчатова напротив дома 5в Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

В Челябинске 7 февраля произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал один из водителей и пешеход. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе госавтоинспекции города. «ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего днем 7 февраля на улице Курчатова напротив дома 5в. По предварительным данным, водитель автомобиля „Ауди Q5“ совершил столкновение с автомобилем „Шевроле Лачетти“. После чего, автомобиль „Шевроле Лачетти“ наехал на фонарный столб и ограждение. Впоследствии фрагмент бампера от автомобиля причинил телесные повреждения, пешеходу на пешеходной дорожке, женщине 1960 года рождения. Водителю „Шевроле Лачетти“ и пешеходу оказана медпомощь», — сообщили в ведомстве. ГИБДД города просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения. При движении использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.