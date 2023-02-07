В России создают новую спутниковую систему для Минобороны

Для Минобороны РФ разработают новую спутниковую систему
Для Министерства обороны России будет разработана спутниковая система дистанционного зондирования планеты. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Система будет работать при любых погодных условиях.
«[…] осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли», — заявил Шойгу селекторном совещании. Текст его выступления опубликован в официальном telegram-канале Минобороны.
Данные, собранные с помощью этой системы, помогут повысить эффективность работы ВС РФ. Разработкой спутника занимается «Научно-производственное объединение имени Лавочкина».
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