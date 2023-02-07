07 февраля 2023

Аудиторы КСП начали проверку челябинского минэкономразвития

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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
Ревизоры проверят выполнение показателей по развитию внутреннего и въездного туризма Фото:

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) начали проверять министерство экономического развития региона. Как сообщили URA.RU в ведомстве, ревизорам предстоит проверить эффективность использования средств, выделяемых на туризм.

«Приступили к проверке целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию подпрограммы „Развитие внутреннего и въездного туризма“ за 2022 год. Объекты проверки: министерство экономического развития Челябинской области и АНО „Агентство международного сотрудничества Челябинской области“», — заявили в пресс-службе КСП.

В ходе проведения контрольного мероприятия в КСП проверят целевое использование субсидии на развитие внутреннего и въездного туризма. Также аудиторы обратят внимание на достоверности отчетов об использовании субсидий.

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Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) начали проверять министерство экономического развития региона. Как сообщили URA.RU в ведомстве, ревизорам предстоит проверить эффективность использования средств, выделяемых на туризм. «Приступили к проверке целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию подпрограммы „Развитие внутреннего и въездного туризма“ за 2022 год. Объекты проверки: министерство экономического развития Челябинской области и АНО „Агентство международного сотрудничества Челябинской области“», — заявили в пресс-службе КСП. В ходе проведения контрольного мероприятия в КСП проверят целевое использование субсидии на развитие внутреннего и въездного туризма. Также аудиторы обратят внимание на достоверности отчетов об использовании субсидий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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