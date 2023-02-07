Аудиторы КСП начали проверку челябинского минэкономразвития

Ревизоры проверят выполнение показателей по развитию внутреннего и въездного туризма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) начали проверять министерство экономического развития региона. Как сообщили URA.RU в ведомстве, ревизорам предстоит проверить эффективность использования средств, выделяемых на туризм.

«Приступили к проверке целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию подпрограммы „Развитие внутреннего и въездного туризма“ за 2022 год. Объекты проверки: министерство экономического развития Челябинской области и АНО „Агентство международного сотрудничества Челябинской области“», — заявили в пресс-службе КСП.

В ходе проведения контрольного мероприятия в КСП проверят целевое использование субсидии на развитие внутреннего и въездного туризма. Также аудиторы обратят внимание на достоверности отчетов об использовании субсидий.