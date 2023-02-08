Девочка из Копейска попросила Текслера устроить ее в новую школу

09 февраля 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Трогательный момент случился после посещения Алексеем Текслером школы в Тугайкуле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Девочка из Копейска (Челябинская область) попросила губернатора региона Алексея Текслера, во время его визита в город, помочь устроить ее в новую школу. Об этой истории 9 февраля сообщил Текслер в социальных сетях. «Трогательный момент сегодня случился после посещения копейской школы в Тугайкуле. Собирался уже уезжать, как меня окликнула девочка. Оказалось, что Лиза узнала про мой приезд и сама пришла из микрорайона неподалеку, чтобы поговорить. Она рассказала свою историю: очень хочет ходить в новую школу, но пока с оформлением есть проблема», — написал Текслер в своем telegram-канале. После того как губернатор подключился к решению вопроса, ему доложили, что девочка будет учиться в новой школе. Текcлер отметил, что это доказательство того, что дети ждут новые и современные школы. Губернатор посетил Копейск с рабочей поездкой. Во время визита он побывал в новой школе №16 в микрорайоне Тугайкуль. Школа рассчитана на 1100 учащихся. Внутреннее ее пространство разделено на основные планировочные модули, в том числе учебные помещения начальной школы, естественно-научные кабинеты.

Девочка из Копейска (Челябинская область) попросила губернатора региона Алексея Текслера, во время его визита в город, помочь устроить ее в новую школу. Об этой истории 9 февраля сообщил Текслер в социальных сетях. «Трогательный момент сегодня случился после посещения копейской школы в Тугайкуле. Собирался уже уезжать, как меня окликнула девочка. Оказалось, что Лиза узнала про мой приезд и сама пришла из микрорайона неподалеку, чтобы поговорить. Она рассказала свою историю: очень хочет ходить в новую школу, но пока с оформлением есть проблема», — написал Текслер в своем telegram-канале. После того как губернатор подключился к решению вопроса, ему доложили, что девочка будет учиться в новой школе. Текcлер отметил, что это доказательство того, что дети ждут новые и современные школы. Губернатор посетил Копейск с рабочей поездкой. Во время визита он побывал в новой школе №16 в микрорайоне Тугайкуль. Школа рассчитана на 1100 учащихся. Внутреннее ее пространство разделено на основные планировочные модули, в том числе учебные помещения начальной школы, естественно-научные кабинеты.