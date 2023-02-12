Омбудсмен Татарстана назвала Басту, Крида и МакSим «пособниками сатанизма»

12 февраля 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Зрители «Голос-дети» пожаловались на татуировки Басты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец назвала певцов Егора Крида, МакSим и Басту, которые сидят в жюри шоу «Голос-дети», «пособниками сатанизма». Причиной стал внешний вид артистов. «Наставники сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, жуткие наколки, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно совсем недетским репертуаром. Особенно неуместен такой контент на фоне СВО, когда мы противостоим античеловеческим ценностям западного мира, наши мужчины жертвуют собой. И указ президента России о сохранении традиционных ценностей, в котором все ясно прописано, пособникам сатанизма совсем не указ?» — написала Волынец в соцсети «ВКонтакте». Омбудсмен собирается обратиться в «компетентные органы». Она привела в пример выдержки из обращений, которые ей поступили от родителей. Зрители «Голос-дети» возмутились татуировками Крида, Басты и МакSим, а также репертуаром их песен, в которых были матерные слова. «Давайте вспомним его прошлое творчество под псевдонимом Ноггано (Баста, прим. URA.RU). Я о нем даже не знала, прочитала в сети, особенно ошеломила матершинная песня, и как-то совсем не по-детски звучат его наставления», — процитировала Волынец одно из обращений.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец назвала певцов Егора Крида, МакSим и Басту, которые сидят в жюри шоу «Голос-дети», «пособниками сатанизма». Причиной стал внешний вид артистов. «Наставники сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, жуткие наколки, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно совсем недетским репертуаром. Особенно неуместен такой контент на фоне СВО, когда мы противостоим античеловеческим ценностям западного мира, наши мужчины жертвуют собой. И указ президента России о сохранении традиционных ценностей, в котором все ясно прописано, пособникам сатанизма совсем не указ?» — написала Волынец в соцсети «ВКонтакте». Омбудсмен собирается обратиться в «компетентные органы». Она привела в пример выдержки из обращений, которые ей поступили от родителей. Зрители «Голос-дети» возмутились татуировками Крида, Басты и МакSим, а также репертуаром их песен, в которых были матерные слова. «Давайте вспомним его прошлое творчество под псевдонимом Ноггано (Баста, прим. URA.RU). Я о нем даже не знала, прочитала в сети, особенно ошеломила матершинная песня, и как-то совсем не по-детски звучат его наставления», — процитировала Волынец одно из обращений.