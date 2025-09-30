В РФ создадут приложение для оценки принятия студентами традиционных ценностей

В России появится приложение для оценки того, как студенты вузов принимают традиционные ценности. С помощью этой системы будут тестировать студентов на предмет освоения духовно-нравственных ценностей. Результаты анализа позволят давать рекомендации по развитию у студентов необходимых качеств.
«Система призвана повысить эффективность работы по формированию у молодежи традиционных ценностей. В тестах будут закрытые и открытые вопросы, а также вопросы с вариантами ответов. Формулировки вопросов и систему оценки ответов администраторы приложения смогут устанавливать самостоятельно», — приводят «Ведомости» выдержку из документации, размещенной на сайте госзакупок. Отмечается, что система должна быть создана за 15 дней.
Программное обеспечение будет работать на различных устройствах, включая смартфоны и планшеты. В системе предусмотрен реестр, где содержатся основные данные о студентах: ФИО, факультет, направление, курс, группа, форма обучения, пол и возраст. Оценка духовно-нравственных ценностей рассчитывается по формуле, охватывающей пять направлений: образование (20%), патриотизм и гражданственность (25%), этика (10%), культурные традиции (15%) и социальная ориентированность (15%). По итогам анализа пользователю присваивается цветовой статус: зеленый (более 80%), голубой (71–80%), оранжевый (60–70%) или красный (менее 60%).
