Прокуратура вернула екатеринбургским врачам положенное за вредность молоко

14 февраля 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Сотрудники «Центральной городской клинической больницы №6» получат дополнительные выплаты и ежегодные отпуска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга защитила трудовые права 96 медработников Центральной городской клинической больницы №6. Теперь сотрудники получат доплаты за работу, отпуск и молочную продукцию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий выявлено, что в лечебном учреждении на рабочих местах медработников не оценивался фактор, оказывающий вредное воздействие на организм сотрудников в трудовой деятельности. Они были лишены денежной доплаты, прав на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск, а также прав на получение молочной продукции, что является нарушением законодательства», — сказано в сообщении. После вмешательства прокуратуры 96 медработникам произведена доплата за работу во вредных условиях труда на сумму свыше 71 тысячи рублей. Работникам предоставили права на молочную продукцию и на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве семи календарных дней. Ранее агентство сообщало, что прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга потребовала от ООО СК «СЕВЕРСТРОЙ» выплатить задолженность в виде двух миллионов рублей на зарплаты 31 работнику. В отношении гендиректора организации возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга защитила трудовые права 96 медработников Центральной городской клинической больницы №6. Теперь сотрудники получат доплаты за работу, отпуск и молочную продукцию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий выявлено, что в лечебном учреждении на рабочих местах медработников не оценивался фактор, оказывающий вредное воздействие на организм сотрудников в трудовой деятельности. Они были лишены денежной доплаты, прав на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск, а также прав на получение молочной продукции, что является нарушением законодательства», — сказано в сообщении. После вмешательства прокуратуры 96 медработникам произведена доплата за работу во вредных условиях труда на сумму свыше 71 тысячи рублей. Работникам предоставили права на молочную продукцию и на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве семи календарных дней. Ранее агентство сообщало, что прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга потребовала от ООО СК «СЕВЕРСТРОЙ» выплатить задолженность в виде двух миллионов рублей на зарплаты 31 работнику. В отношении гендиректора организации возбуждено дело об административном правонарушении.