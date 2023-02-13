Екатеринбургская прокуратура заставила предприятие заплатить миллионы рублей работникам

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга потребовала от ООО СК «СЕВЕРСТРОЙ» выплатить задолженность в виде двух миллионов рублей на зарплаты 31 работнику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии образовалась задолженность по начислению зарплаты за декабрь 2022 года перед 31 работниками. Общая сумма составила два миллиона рублей», — сказали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении генерального директора. Задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.
Ранее URA.RU сообщало, что на горнолыжном комплексе «Гора белая» несовершеннолетний получил серьезную травму на проходе через турникет. За это Дзержинский районный суд города взыскал с комплекса более 600 тысяч рублей.
Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга потребовала от ООО СК «СЕВЕРСТРОЙ» выплатить задолженность в виде двух миллионов рублей на зарплаты 31 работнику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии образовалась задолженность по начислению зарплаты за декабрь 2022 года перед 31 работниками. Общая сумма составила два миллиона рублей», — сказали в пресс-службе ведомства. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении генерального директора. Задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало, что на горнолыжном комплексе «Гора белая» несовершеннолетний получил серьезную травму на проходе через турникет. За это Дзержинский районный суд города взыскал с комплекса более 600 тысяч рублей.