13 февраля 2023

Екатеринбургская прокуратура заставила предприятие заплатить миллионы рублей работникам

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга потребовала от «СЕВЕРСТРОЯ» выплатить два миллиона рублей 31 сотруднику
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, погон
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении гендиректора предприятия Фото:

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга потребовала от ООО СК «СЕВЕРСТРОЙ» выплатить задолженность в виде двух миллионов рублей на зарплаты 31 работнику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии образовалась задолженность по начислению зарплаты за декабрь 2022 года перед 31 работниками. Общая сумма составила два миллиона рублей», — сказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении генерального директора. Задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

Ранее URA.RU сообщало, что на горнолыжном комплексе «Гора белая» несовершеннолетний получил серьезную травму на проходе через турникет. За это Дзержинский районный суд города взыскал с комплекса более 600 тысяч рублей.

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Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга потребовала от ООО СК «СЕВЕРСТРОЙ» выплатить задолженность в виде двух миллионов рублей на зарплаты 31 работнику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии образовалась задолженность по начислению зарплаты за декабрь 2022 года перед 31 работниками. Общая сумма составила два миллиона рублей», — сказали в пресс-службе ведомства. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении генерального директора. Задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало, что на горнолыжном комплексе «Гора белая» несовершеннолетний получил серьезную травму на проходе через турникет. За это Дзержинский районный суд города взыскал с комплекса более 600 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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