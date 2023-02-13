В ХМАО запускают крупную перерабатывающую фабрику

14 февраля 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Фабрика в Советском районе будет перерабатывать макулатуру и производить бумагу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Советском районе ХМАО запустят фабрику «Мир бумаги», которая будет перерабатывать макулатуру и производить бумажную продукцию. «Фонд развития Югры» на своем официальном сайте сообщает, что на реализацию проекта выделено более 22 млн рублей. «Согласно предоставленной документации, бюджет проекта составит 22,62 млн рублей. Заемные средства в размере 11,91 млн рублей будут предоставлены „Фондом развития Югры“ по программе льготного финансирования „Производство“», — говорится в новости на сайте. Проект реализует компания «ТК «Лидер» из Югорска, руководителем которой выступает Ирина Камбарова. Фабрика будет занимать территорию площадью более двух тысяч квадратных метров. На полученные от Фонда средства владельцы выкупят, отремонтируют здания будущего предприятия и подготовят помещения для установки оборудования. Ранее URA.RU сообщало, что московская нефтяная компания собирается построить в ХМАО нефтеперерабатывающий завод. Ввести НПЗ в эксплуатацию планируют в 2024 году.

В Советском районе ХМАО запустят фабрику «Мир бумаги», которая будет перерабатывать макулатуру и производить бумажную продукцию. «Фонд развития Югры» на своем официальном сайте сообщает, что на реализацию проекта выделено более 22 млн рублей. «Согласно предоставленной документации, бюджет проекта составит 22,62 млн рублей. Заемные средства в размере 11,91 млн рублей будут предоставлены „Фондом развития Югры“ по программе льготного финансирования „Производство“», — говорится в новости на сайте. Проект реализует компания «ТК «Лидер» из Югорска, руководителем которой выступает Ирина Камбарова. Фабрика будет занимать территорию площадью более двух тысяч квадратных метров. На полученные от Фонда средства владельцы выкупят, отремонтируют здания будущего предприятия и подготовят помещения для установки оборудования. Ранее URA.RU сообщало, что московская нефтяная компания собирается построить в ХМАО нефтеперерабатывающий завод. Ввести НПЗ в эксплуатацию планируют в 2024 году.