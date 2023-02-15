В городе Советском (ХМАО) появился арт-объект в поддержку участников СВО и их родственников в виде светящегося окна. Информация об этом была опубликована на официальной странице администрации Советского района в соцсети «ВКонтакте».
«Окно подсвечено в вечернее время ярким светом. Это символ домашнего уюта и тепла, символ родной дома, где всегда ждут, и куда хочется поскорее вернуться», — приводятся слова автора проекта Лины Голош.
Также автор добавляет, что арт-объект посвящен не только участникам СВО, но и их родным. Идея создания инсталляции появилась у автора во время частичной мобилизации. Воплотить идею в жизнь удалось при поддержки администрации Советского и руководства городского центра культуры «Сибирь».
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов рассказал о поддержки участников СВО. Волонтеры и добровольцы шьют маскировочные халаты и изготавливают окопные свечи для отправки в зону проведения спецоперации.
О частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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