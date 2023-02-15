Глава ЦБ Набиуллина раскрыла, о чем общалась со свердловским губернатором

Глава ЦБ Набиуллина обсудила с губернатором Куйвашевым развитие Свердловской области

16 февраля 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Набиуллина работает в Екатеринбурге 16 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, прилетевшей в Екатеринбург на форум «Кибербезопасность в финансах», с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым была посвящена финансовому развитию региона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила глава финансового регулятора во время своей пресс-конференции на проходящем в Екатеринбурге форуме «Кибербезопасность в финансах». «С губернатором обсуждали широкий перечень вопросов и конечно развитие экономики, промышленности. Свердловская область — один из регионов с мощной промышленностью, и мы, принимая решения, как раз ориентируемся на то, что происходит в реальном секторе экономики, что с предприятиями, как они себя чувствуют. Я задавала вопрос и о доступности финансовых ресурсов», — сообщила Набиуллина. В Екатеринбурге с 13 по 17 февраля проходит форум «Кибербезопасность в финансах». Эльвира Набиуллина участвовала в дискуссии, посвященной социальной инженерии. С губернатором Куйвашевым глава ЦБ встретилась до своего выступления.

Встреча главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, прилетевшей в Екатеринбург на форум «Кибербезопасность в финансах», с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым была посвящена финансовому развитию региона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила глава финансового регулятора во время своей пресс-конференции на проходящем в Екатеринбурге форуме «Кибербезопасность в финансах». «С губернатором обсуждали широкий перечень вопросов и конечно развитие экономики, промышленности. Свердловская область — один из регионов с мощной промышленностью, и мы, принимая решения, как раз ориентируемся на то, что происходит в реальном секторе экономики, что с предприятиями, как они себя чувствуют. Я задавала вопрос и о доступности финансовых ресурсов», — сообщила Набиуллина. В Екатеринбурге с 13 по 17 февраля проходит форум «Кибербезопасность в финансах». Эльвира Набиуллина участвовала в дискуссии, посвященной социальной инженерии. С губернатором Куйвашевым глава ЦБ встретилась до своего выступления.