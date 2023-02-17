17 февраля 2023

В Челябинске продают цокольное помещение в реконструированной хрущевке

© Служба новостей «URA.RU»
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Хрущевка на Белореченской, 13/1 после капремонта. Екатеринбург
Хрущевку переделали и облагородили еще в 90-х, первой в городе Фото:

В Челябинске продают цокольное помещение в реконструированной хрущевке на улице Сони Кривой. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается площадь свободного назначения 93,3 кв. м, расположенное по адресу: Сони Кривой, 36. Цоколь с незначительным заглублением. Естественный свет, пять больших окон. Приличный ремонт, выделенная линия интернета, IP- телефония с многоканальным номером и компьютерная сеть по всем помещениям. Помещение находится на месте большого пешеходного трафика между пр. Ленина и ул. Сони Кривой», — сказано в объявлении на «Авито».

Цена помещения составляет 6 млн 700 тысяч рублей. Как указано в объявлении, возможна рассрочка без привлечения банка. Как следует из информации в Интернете, раньше в помещении находился завод «Радапласт» — производство отделочных материалов из пластика. Также, по отзывам в Интернете, дом, где находится продаваемый цоколь — первая в Челябинске реконструированная хрущевка (была переделана в 90-х годах).

Ранее URA.RU писало, что в Челябинске в конце 2022 года вырос спрос на коммерческую недвижимость площадью от 80 до 120 квадратных метров, расположенную в Центральном, Курчатовском и Калининском районах города. Это самые населенные районы в областного центра.

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В Челябинске продают цокольное помещение в реконструированной хрущевке на улице Сони Кривой. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается площадь свободного назначения 93,3 кв. м, расположенное по адресу: Сони Кривой, 36. Цоколь с незначительным заглублением. Естественный свет, пять больших окон. Приличный ремонт, выделенная линия интернета, IP- телефония с многоканальным номером и компьютерная сеть по всем помещениям. Помещение находится на месте большого пешеходного трафика между пр. Ленина и ул. Сони Кривой», — сказано в объявлении на «Авито». Цена помещения составляет 6 млн 700 тысяч рублей. Как указано в объявлении, возможна рассрочка без привлечения банка. Как следует из информации в Интернете, раньше в помещении находился завод «Радапласт» — производство отделочных материалов из пластика. Также, по отзывам в Интернете, дом, где находится продаваемый цоколь — первая в Челябинске реконструированная хрущевка (была переделана в 90-х годах). Ранее URA.RU писало, что в Челябинске в конце 2022 года вырос спрос на коммерческую недвижимость площадью от 80 до 120 квадратных метров, расположенную в Центральном, Курчатовском и Калининском районах города. Это самые населенные районы в областного центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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