Спросом пользуется коммерческая недвижимость от 120 до 80 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в конце 2022 года вырос спрос на коммерческую недвижимость площадью от 120 до 80 квадратных метров, расположенную в Центральном, Курчатовском и Калининском районах города, самых густонаселенных в областном центре. При этом предложений крайне мало, сообщили в пресс-службе агентства «DAN Недвижимость».

«Несмотря на традиционный рост активности, высокий спрос сохраняется только на аренду помещений до 120 квадратных метров, особенно до 80 квадратных метров в Центральном, Курчатовском и Калининском районе города. В остальных районах наблюдается сохранение ситуации со стоимостью предложений аренды», — рассказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе агентства недвижимости рассказали, высокий спрос на коммерческую недвижимость в Челябинске сохраняется из-за политических рисков, непростой экономической ситуации и дефицита инструментов сохранения капитала в РФ. Покупателей интересуют помещения площадью до 80 квадратов в густонаселенных районах города и значительно в меньшей степени — офисы, ТРК и магазины старого фонда площадью свыше 200 квадратных метров.

Ранее челябинские бизнесмены стали активно скупать площади в торговых и бизнес-центрах с арендаторами. Количество предложений о продаже коммерческой недвижимости с сентября по декабрь 2022 в Челябинске сократилось на 30%.

Коммерческая недвижимость свободного назначения в ЖК «Западный луч» находится в Центральном районе Фото: сайт «Циан»

Помещение свободного назначения (готовый бизнес) в Курчатовском районе Челябинска площадью 69,5 м² предлагают как готовый бизнес под магазин Фото: сайт «Циан»

Офисное помещение (готовый бизнес) площадью 96,7 квадратных метров со стабильным арендатором в районе Островского и Свердловского проспектов Фото: сайт «Циан»