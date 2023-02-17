17 февраля 2023
16 февраля 2023

Артюхов развивает научные исследования, на Ямале растут цены: основные события в ЯНАО за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности в УрФО Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с представителями правительства России вопросы развития инфраструктуры для научных исследований и высоких технологий. Замгубернатора Татьяна Бучкова потеряла часть полномочий, в связи с назначением спецпредставителя по вопросам спецоперации в ЯНАО, которым стал Денис Санников. URA.RU приводит подборку главных событий Ямала за неделю с 13 по 19 февраля.

  • Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в выездном совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Уральского Федерального округа. Особое внимание уделялось вопросам развития инфраструктуры для проведения научных исследований в промышленности и высоких технологиях.
  • Заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова подверглась информационной атаке со стороны оппонентов. Это может быть связано с назначением окружного спецпредставителя по вопросам СВО, которым стал ветеран боевых действий Денис Санников, теперь вопросы по спецоперации решаются коллегиально.
  • Политические партии в ЯНАО выбрали местных лидеров. Так, главой фракции «Единой России» в Салехарде стал Вадим Кугаевский, а в Новом Уренгое был выбран координатор местного отделения ЛДПР, которым назначили Любовь Поздееву.
  • Строители из ЯНАО восстанавливают объекты в Волновахе. С опережением графика восстановлено общежитие на 120 мест, за прошлый год ямальские строители ввели в строй 29 объектов.
  • Беженцы из Херсонской области смогут получить жилье на территории округа. Такую инициативу поддержали депутаты регионального Заксобрания.
  • В ЯНАО наблюдается резкий рост розничных цен на овощи. По данным регионального департамента экономики, рост цен с начала года составил 25%.
  • В округе растет заболеваемость различными штаммами COVID-19, что может быть связано с ослаблением иммунитета, полученного в результате прошлых волн. Доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил ямальцев о мягком начале очередной волны заболевания, которое не является сезонным.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с представителями правительства России вопросы развития инфраструктуры для научных исследований и высоких технологий. Замгубернатора Татьяна Бучкова потеряла часть полномочий, в связи с назначением спецпредставителя по вопросам спецоперации в ЯНАО, которым стал Денис Санников. URA.RU приводит подборку главных событий Ямала за неделю с 13 по 19 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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