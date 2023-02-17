Власти Нижневартовска придумали способ, как совместить работу и отдых подростков

В Нижневартовске откроют два детских лагеря труда и отдыха

Дети из Нижневартовска смогут совместить работу и отдых в летний период Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Нижневартовска (ХМАО) предлагают подросткам в летний период совместить работу и отдых. Для этого в городе откроются два лагеря труда и отдыха, сообщается в группе «Официальный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Хочу отметить два лагеря труда и отдыха, которые откроются на базе школ №11 и №17, где плановый охват составит 50 детей — подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Продолжительность рабочего времени составит не более двух часов, заработная плата подростков — около 6000 рублей», — приводят слова директора департамента соцполитики Нижневартовска Ирины Воликовской в социальной сети.

Предполагается, что дети будут выполнять работу по уборке помещений, озеленению территории, пошива мягкого инвентаря и других видов работ. Помощь в организации летнего отдыха окажут некоммерческие предприятия города.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО подорожают путевки по популярным направлениям отдыха. Увеличение стоимости произойдет после периода раннего бронирования.