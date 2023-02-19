Диетолог Нефедова рассказала, сколько можно съесть блинов без вреда для фигуры

Без вреда для фигуры можно съедать от четырех до шести блинов. Если блины планируется употреблять на протяжении всей масленичной недели, то лучше ограничиваться одним или двумя блинами, желательно в первой половине дня, считает врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.
«Если вы решили порадовать себя блинами на Масленицу, за один раз можно съесть от четырех до шести блинов в зависимости от их размера и толщины. Однако, если вы планируете есть это блюдо ежедневно в течение всей праздничной недели, лучше употреблять не более одного-двух блинов, причем в первой половине дня, иначе можно навредить фигуре», — рассказала Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.
Врач отметила, что не стоит злоупотреблять жирной сметаной и топленым маслом. Добавки, содержащие большое количество сахара, также стоит ограничивать. Для россиян, следящих за фигурой, Нефедова посоветовала заменять пшеничную муку для блинов гречневой, а также использовать сковороды, позволяющие выпекать блины без использования подсолнечного масла.
Масленичная неделя начинается с 20 февраля и заканчивается 26 февраля. По окончанию Масленицы у православных христиан начинается Великий пост.
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