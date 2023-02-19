Рейс авиакомпании Shirak Avia в Ереван отменен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании Shirak Avia. Воздушный борт должен был вылететь в 13:10 в столицу Армении. Информация об этом появилась на онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Кольцово.

Рейс из Екатеринбурга в Ереван, который должен был вылететь 20 февраля в 13:10, отменен, следует из информации, указанной на сайте Кольцово. Причины отмены на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Shirak Avia. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что в Кольцово отменили рейс авиакомпании FlyOne Armenia. Что стало причиной отмены рейса, пассажирам не сообщили.