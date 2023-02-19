19 февраля 2023
18 февраля 2023

В Кольцово экстренно отменили рейс в Ереван. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Рейс авиакомпании Shirak Avia в Ереван отменен Фото:

В Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании Shirak Avia. Воздушный борт должен был вылететь в 13:10 в столицу Армении. Информация об этом появилась на онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Кольцово.

Рейс из Екатеринбурга в Ереван, который должен был вылететь 20 февраля в 13:10, отменен, следует из информации, указанной на сайте Кольцово. Причины отмены на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Shirak Avia. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что в Кольцово отменили рейс авиакомпании FlyOne Armenia. Что стало причиной отмены рейса, пассажирам не сообщили.

В аэропорту уральской столицы отменили рейс в Армению

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В Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании Shirak Avia. Воздушный борт должен был вылететь в 13:10 в столицу Армении. Информация об этом появилась на онлайн-табло вылета и прилета аэропорта Кольцово. Рейс из Екатеринбурга в Ереван, который должен был вылететь 20 февраля в 13:10, отменен, следует из информации, указанной на сайте Кольцово. Причины отмены на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Shirak Avia. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в Кольцово отменили рейс авиакомпании FlyOne Armenia. Что стало причиной отмены рейса, пассажирам не сообщили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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