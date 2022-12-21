21 декабря 2022

В Екатеринбурге экстренно отменили рейс в Ереван. Скрин

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
Рейс Екатеринбург-Ереван отменен Фото:

В Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании FlyOne Armenia, который должен был вылететь в 6:40. Информация об этом появилась на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс 3 °F-478 из Екатеринбурга в Ереван, который должен был вылететь 22 декабря в 6:40, отменен, следует из информации указанной на сайте аэропорта Кольцово. Причины отмены на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании FlyOne Armenia. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Анталье (Турция) задержали вылет рейса авиакомпании Southwind Airlines в Екатеринбург на 17 часов. Самолет должен был приземлиться в Кольцово 18 декабря в 22:55, однако екатеринбуржцы прилетели домой только на следующий день.

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В Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании FlyOne Armenia, который должен был вылететь в 6:40. Информация об этом появилась на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс 3 °F-478 из Екатеринбурга в Ереван, который должен был вылететь 22 декабря в 6:40, отменен, следует из информации указанной на сайте аэропорта Кольцово. Причины отмены на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании FlyOne Armenia. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Анталье (Турция) задержали вылет рейса авиакомпании Southwind Airlines в Екатеринбург на 17 часов. Самолет должен был приземлиться в Кольцово 18 декабря в 22:55, однако екатеринбуржцы прилетели домой только на следующий день.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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