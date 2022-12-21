Рейс Екатеринбург-Ереван отменен Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге отменили рейс авиакомпании FlyOne Armenia, который должен был вылететь в 6:40. Информация об этом появилась на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс 3 °F-478 из Екатеринбурга в Ереван, который должен был вылететь 22 декабря в 6:40, отменен, следует из информации указанной на сайте аэропорта Кольцово. Причины отмены на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании FlyOne Armenia. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Анталье (Турция) задержали вылет рейса авиакомпании Southwind Airlines в Екатеринбург на 17 часов. Самолет должен был приземлиться в Кольцово 18 декабря в 22:55, однако екатеринбуржцы прилетели домой только на следующий день.