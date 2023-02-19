Армянская авиакомпания прокомментировала отмену рейса из Екатеринбурга в Ереван

Авиакомпания Shirak Avia сократила количество рейсов из Екатеринбурга в Ереван

Shirak Avia сократила количество рейсов из Кольцово в Звартноц Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Армянская авиакомпания Shirak Avia объяснила причину отмены рейса из Екатеринбурга в Ереван. Перевозчик заявил, что сократил количество рейсов из Кольцово в армянскую столицу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Shirak Avia.

«Авиакомпания Shirak Avia сократила количество рейсов из Екатеринбурга в Ереван. Раньше совершалось два рейса в неделю, а теперь только один. К сожалению, нескольких пассажиров не имели возможность предупредить, по причине, что номер телефона был недоступен. Электронные адреса не все пассажиры указывают. Пассажиров пересадили на следующий рейс. Пассажиры, которые не согласились на пересадку, им оформили вынужденный возврат», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кольцово экстренно отменили рейс в Ереван. Самолет должен был вылететь 20 февраля в 13:10 по уральскому времени.