Политолог: Пригожин и Кадыров рискуют, чтобы стать ближе к Путину

Политолог Минченко: Абрамович, Пригожин и Кадыров рискуют, чтобы стать ближе к Путину

20 февраля 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Политолог Евгений Минченко назвал имена тех, кто рискует, чтобы стать ближе к президенту РФ Владимиру Путину Фото: Олег Барханов © URA.RU Три кандидата в члены «Политбюро 2.0» — бизнесмены Роман Абрамович и Евгений Пригожин, а также глава Чечни Рамзан Кадыров — рискуют и постоянно повышают ставки, чтобы войти в ближайший круг президента РФ Владимира Путина. Все трое находятся пока в «зоне неопределенности», заявил в интервью URA.RU президент Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», автор концепции Евгений Минченко. «Абрамович пока кандидат в члены „Политбюро“. Это человек из 90-х, который длительное время был рядом [с Путиным]. Дальше посмотрим, насколько будет успешна его функция посредника, понадобится ли он после этого для решения еще каких-то вопросов. Есть еще два человека — это [предприниматель] Евгений Пригожин и это [глава Чечни] Рамзан Кадыров. Вот три игрока, которые находятся в зоне неопределенности „получится — не получится“. Это рисковые игроки, каждый идет на повышение ставок. А дальше вопрос: сыграет ставка или нет», — полагает Минченко. В состав наиболее влиятельной элитной группы «Политбюро 2.0», приближенной к президенту РФ Владимиру Путину, вошел первый замруководителя АП Сергей Кириенко. По мнению Минченко, это стало возможно «по совокупности заслуг и ресурсов Кириенко».

Три кандидата в члены «Политбюро 2.0» — бизнесмены Роман Абрамович и Евгений Пригожин, а также глава Чечни Рамзан Кадыров — рискуют и постоянно повышают ставки, чтобы войти в ближайший круг президента РФ Владимира Путина. Все трое находятся пока в «зоне неопределенности», заявил в интервью URA.RU президент Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», автор концепции Евгений Минченко. «Абрамович пока кандидат в члены „Политбюро“. Это человек из 90-х, который длительное время был рядом [с Путиным]. Дальше посмотрим, насколько будет успешна его функция посредника, понадобится ли он после этого для решения еще каких-то вопросов. Есть еще два человека — это [предприниматель] Евгений Пригожин и это [глава Чечни] Рамзан Кадыров. Вот три игрока, которые находятся в зоне неопределенности „получится — не получится“. Это рисковые игроки, каждый идет на повышение ставок. А дальше вопрос: сыграет ставка или нет», — полагает Минченко. В состав наиболее влиятельной элитной группы «Политбюро 2.0», приближенной к президенту РФ Владимиру Путину, вошел первый замруководителя АП Сергей Кириенко. По мнению Минченко, это стало возможно «по совокупности заслуг и ресурсов Кириенко».