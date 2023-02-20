20 февраля 2023

В Челябинской области незаконно ловят и продают диких птиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Зима в Кургане, зима, синица, птица на дереве
Отлов птиц в природе без разрешения Минэкологии запрещен Фото:

В Челябинской области участились случаи запрещенных ловли и торговли дикими птицами: снегирями, синицами, щеглами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

«С начала 2023 года в области жители стали чаще замечать продавцов диких птиц — снегирей, синиц, щеглов. В конце января снегирями торговали на Птичьем рынке. Недавно очевидцы освобождали птиц из ловушек в жилом комплексе „Самоцвет“», — рассказали в пресс-службе.

В министерстве сообщили, что ловля птиц в природе без соответствующего разрешения запрещена. По факту продажи снегирей специалистам Минэкологии региона проведена проверка, виновному назначен административный штраф. Лица, которые расставили ловушки для птиц на территории жилого комплекса «Самоцвет», устанавливаются.

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В Челябинской области участились случаи запрещенных ловли и торговли дикими птицами: снегирями, синицами, щеглами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. «С начала 2023 года в области жители стали чаще замечать продавцов диких птиц — снегирей, синиц, щеглов. В конце января снегирями торговали на Птичьем рынке. Недавно очевидцы освобождали птиц из ловушек в жилом комплексе „Самоцвет“», — рассказали в пресс-службе. В министерстве сообщили, что ловля птиц в природе без соответствующего разрешения запрещена. По факту продажи снегирей специалистам Минэкологии региона проведена проверка, виновному назначен административный штраф. Лица, которые расставили ловушки для птиц на территории жилого комплекса «Самоцвет», устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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