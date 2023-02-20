В Челябинской области незаконно ловят и продают диких птиц

В Челябинской области участились случаи запрещенных ловли и торговли дикими птицами: снегирями, синицами, щеглами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
«С начала 2023 года в области жители стали чаще замечать продавцов диких птиц — снегирей, синиц, щеглов. В конце января снегирями торговали на Птичьем рынке. Недавно очевидцы освобождали птиц из ловушек в жилом комплексе „Самоцвет“», — рассказали в пресс-службе.
В министерстве сообщили, что ловля птиц в природе без соответствующего разрешения запрещена. По факту продажи снегирей специалистам Минэкологии региона проведена проверка, виновному назначен административный штраф. Лица, которые расставили ловушки для птиц на территории жилого комплекса «Самоцвет», устанавливаются.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.