В Челябинской области незаконно ловят и продают диких птиц

21 февраля 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Отлов птиц в природе без разрешения Минэкологии запрещен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области участились случаи запрещенных ловли и торговли дикими птицами: снегирями, синицами, щеглами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. «С начала 2023 года в области жители стали чаще замечать продавцов диких птиц — снегирей, синиц, щеглов. В конце января снегирями торговали на Птичьем рынке. Недавно очевидцы освобождали птиц из ловушек в жилом комплексе „Самоцвет“», — рассказали в пресс-службе. В министерстве сообщили, что ловля птиц в природе без соответствующего разрешения запрещена. По факту продажи снегирей специалистам Минэкологии региона проведена проверка, виновному назначен административный штраф. Лица, которые расставили ловушки для птиц на территории жилого комплекса «Самоцвет», устанавливаются.

В Челябинской области участились случаи запрещенных ловли и торговли дикими птицами: снегирями, синицами, щеглами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. «С начала 2023 года в области жители стали чаще замечать продавцов диких птиц — снегирей, синиц, щеглов. В конце января снегирями торговали на Птичьем рынке. Недавно очевидцы освобождали птиц из ловушек в жилом комплексе „Самоцвет“», — рассказали в пресс-службе. В министерстве сообщили, что ловля птиц в природе без соответствующего разрешения запрещена. По факту продажи снегирей специалистам Минэкологии региона проведена проверка, виновному назначен административный штраф. Лица, которые расставили ловушки для птиц на территории жилого комплекса «Самоцвет», устанавливаются.